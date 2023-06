Turismo na pauta do último dia do XI Fórum Jurídico de Lisboa

Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi uma das palestrantes da mesa Turismo, Infraestrutura, Governança e Perspectivas que é um dos painéis do XI Fórum Jurídico de Lisboa. Foto: Daniel Silva

A manhã da programação do XI Fórum Jurídico de Lisboa nesta quarta-feira (28.05) foi dedicada a debater o turismo. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, foi uma das palestrantes do painel - Turismo, Infraestrutura, Governança e Perspectivas - e apresentou as ações que vem sendo realizadas para desenvolver o turismo no Brasil, com o objetivo de ultrapassar a barreira dos seis milhões de turistas estrangeiros no país e ampliar o número de brasileiros viajando em território nacional. Essas ações potencializam a participação do turismo no PIB nacional, incrementando a economia e gerando empregos.

“Vim mostrar aqui a politica de resultados que temos feito no Ministério do Turismo e que já produz reflexos positivo nas expectativas de faturamento e de geração de emprego. Temos um país lindo e repleto de atrativos e precisamos garantir todas as condições para que a atividade se desenvolva de maneira sustentável, responsável, acessível e inclusiva”, comentou a ministra do Turismo.

Entre os participantes do painel estão: o deputado federal, Felipe Carreras, o secretário de turismo da Bahia, Luís Maurício Bacellar, o diretor de Assuntos Governamentais da Azul, Fábio Campos, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ex-presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e Guilherme Sampaio, diretor da agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Durante o evento, o ex-presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, destacou a necessidade de ampliar a presença de mulheres nos espaços de debate do setor. A ministra aproveitou a fala para destacar a importância da presença feminina no turismo.

“Apesar de 54% da força de trabalho no setor ser feminina, ainda estamos presentes em pouco espaços de poder. Em 20 anos de Ministério, sou apenas a segunda mulher a ocupar o cargo de ministra”, comentou.

O secretário de Turismo da Bahia, Luís Maurício Bacellar, ressaltou o trabalho desenvolvido com foco na sustentabilidade. “A sustentabilidade tem sido uma preocupação na política do Turismo do nosso estado, de modo que possamos seguir desenvolvendo o turismo de maneira responsável, sem prejuízo ao ambiente em que ele se desenvolve”, comentou.

