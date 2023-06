Itália espera receber 68 milhões de turistas no verão 2023

Image by wirestock on freepik

O número de turistas na Itália deve aumentar 4,3% no próximo verão, que vai de 21 de junho a 23 de setembro na Europa. A informação é do instituto de pesquisa Demoskopika, que espera que cerca de 68 milhões de pessoas viajem pelo país na estação mais quente do ano. Em 2022, foram 65,2 milhões de turistas.

Ainda segundo o levantamento, as regiões mais procuradas neste verão devem ser: Vêneto (10,8 milhões de turistas), Toscana (7,4 milhões), Lombardia (7,4 milhões), Emilia-Romagna (6,3 milhões) e Trentino-Alto Ádige (6 milhões).

Em 2023, um fator exige a atenção dos turistas que viajarem pelo litoral italiano: praias paradisíacas funcionarão com um limite diário de visitantes durante a próxima estação, sobretudo nas duas maiores ilhas do país, Sicília e Sardenha. Ao menos quatro praias serão afetadas: Cala dei Gabbiani, Cala Biriala, Cala Mariolu e Cala Goloritze. Nesta última, será cobrada uma taxa de entrada de 6 euros (R$ 31,54)

De qualquer forma, para Lilian Ferro, CEO da Simonato Cidadania - consultoria para o reconhecimento de cidadania italiana -, o verão é um período especial para os viajantes que escolhem a Europa como destino.

“A Europa é recheada de história e de belezas culturais e naturais. Devido ao tempo sempre mais tendencioso ao frio, o verão é o momento em que o ‘velho continente’ se expande para festivais, festas de rua, parques nas cidades e restaurantes atendendo fora de lugares aquecidos”, afirma

De acordo com a CEO da Simonato Cidadania, é comum que os turistas que desejam visitar a Itália durante o verão se perguntem como devem se preparar para a viagem.

“É preciso usar muito protetor solar, o que é a recomendação principal. Além disso, leve roupas leves e, no máximo, um cardigan. Aproveite também para tomar muitos aperols”, recomenda.

“Prepare a sua viagem com planejamento, faça o seguro saúde, reserve com antecedência restaurantes e museus e alterne entre passeios fechados e abertos para não ter uma insolação. Assim, a sua viagem para a Europa no verão será inesquecível”, conclui.

