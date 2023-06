Pesquisa aponta que 74% dos turistas escolhem o turismo rural pela proximidade com a natureza

O turismo rural é uma tendência no setor de viagens e 74% dos turistas que buscam o segmento procuram o interior do país para contemplar a natureza. É o que revela o resultado da 2ª edição da pesquisa “Demanda Turística Brasil”, divulgado pelo Ministério do Turismo em parceria com a SPRINT Dados e a Rede Turismo Rural Consciente (Rede RDC). A pesquisa mapeou as preferências dos turistas no segmento rural ao longo de 45 dias, entre 20 de abril a 31 de maio de 2023.

Além de estar mais perto da natureza, 70% dos viajantes que optaram pelo turismo rural também levam em conta o atributo “paz e tranquilidade” ao escolherem o destino. Outro ponto que atrai os turistas é a “autenticidade da comida caseira”, item escolhido por 73% dos que responderam a pesquisa. Entre as mais de 40 atividades disponíveis no meio rural listadas pelo estudo, as trilhas ganharam destaque nas respostas, contando com 60% de preferência pelos turistas.

O levantamento indica ainda que 50% dos turistas buscam destinos que possam proporcionar algum aprendizado. Além disso, a tendência de sustentabilidade ganha destaque, sendo uma das ações que atraem os turistas, conquistando 47% de interesse do público. Entre os estados mais procurados para visitação relacionada a turismo rural, Minas Gerais, lidera a lista, sendo o preferido de 42% de respostas.

"O turismo rural no Brasil tem um potencial incrível para impulsionar a economia local e promover o desenvolvimento sustentável das áreas rurais. Pesquisas, como esta, nos ajuda a tomar decisões estratégicas e assertivas para impulsionar o crescimento desse setor tão promissor para o país”, afirma a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Os números foram divulgados durante evento transmitido on-line pelo canal no YouTube da SPRINT Dados. A divulgação contou com a presença da Coordenadora-Geral de Produtos e Experiências Turísticas do MTur, Anna Modesto, representando o Ministério; a Especialista em Análise de dados para Turismo, Fundadora e CEO da Sprint Dados, Rayane Ruas; e a turismóloga e coordenadora da Rede Turismo Rural Consciente (TRC), Aline Cunha. O estudo possui 95% de nível de confiabilidade e 3% de margem de erro.

Quer saber mais sobre a pesquisa completa? CLIQUE AQUI e acesse o e-book gratuito e navegue pelo painel interativo da Sprint Dados.

Acesse a transmissão completa pelo YouTube clicando AQUI .

PERFIL DOS PARTICIPANTES– Nesta 2ª edição, 1.615 pessoas participaram da pesquisa, número cinco vezes maior que no levantamento anterior. O maior acúmulo de respostas está registrado no estado de São Paulo, totalizando 36%; em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 12%; e logo depois, Minas Gerais, com 8,79%.

As famílias (público predominante de respondentes) representam 50,46% daqueles que apreciam viajar para zonas rurais em média 3 vezes ao ano, o que representa 14%. Os feriados prolongados auxiliam no crescimento de viagens no meio rural, principalmente os finais de semana, que contribuem para que os turistas visitem os destinos rurais.

Os resultados também mostram a importância de os empreendimentos conhecerem o seu público-alvo e estarem conectado nas redes sociais, já que 52% dos empreendimentos conhecidos surgem das redes sociais.

PROMOÇÃO DE DESTINOS– Potencializar os atrativos nacionais em diferentes locais do país é uma das prioridades do Ministério do Turismo. Um exemplo disso é o projeto Experiências do Brasil Original, que está sendo desenvolvido atualmente pela Pasta e tem o objetivo de estruturar roteiros turísticos em comunidades tradicionais do país, valorizando e dando visibilidade a indígenas e quilombolas; trazendo oportunidades de crescimento sustentável a esses locais e atraindo turistas para essas comunidades.

O Ministério do Turismo também desenvolveu, por duas edições, o Experiências do Brasil Rural, que estruturou roteiros em comunidades rurais, ampliando e diversificando a oferta turística brasileira por meio da inserção de produtos e serviços da agricultura familiar.

O projeto, desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Universidade Federal Fluminense (UFF), proporcionou a valorização do segmento, trazendo impacto importante para a comunidade local e deixando muitos frutos para os empreendedores dos municípios certificados.

Ao todo, foram ministradas mais de 120 oficinas de diagnóstico dos roteiros, que contaram com avaliações referentes à experiência memorável, qualidade técnica, gestão e roteiro. Além disso, foram realizadas quase 250 horas de mentorias (atendimento individualizado para os agricultores familiares das cadeias produtivas de interesse do projeto) e mais de 300 horas de cursos de capacitação.

Por meio do projeto, foi possível criar 131 experiências turísticas memoráveis em todo o país, incorporando mais de 90 famílias da agricultura familiar a oito cadeias produtivas (cerveja, frutos da Amazônica, queijo, vinho, cachaça, café, farinha de mandioca e mel), que estiveram envolvidas na ação, além de outros 120 empreendimentos turísticos, dentre meios de hospedagem, restaurantes, agências de turismo, receptivos e transporte.

