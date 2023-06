MTur apresenta ações sobre Turismo Responsável e Sustentabilidade em Santa Catarina

O Ministério do Turismo participou nesta segunda-feira (26.06) da I Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina. O encontro busca reunir representantes de diversas instituições acadêmicas do estado, de órgãos governamentais, da iniciativa privada, especialistas das áreas de urbanização, turismo, recursos hídricos e saneamento para refletir e propor soluções frente aos problemas da região. Representando a Pasta, a coordenadora de Turismo Responsável, Laís Campelo, destacou as ações que vêm sendo desenvolvidas em prol do Turismo Responsável e da Sustentabilidade.

Entre elas, destacam-se o Código de Conduta Brasil. O documento é um incentivo para que as empresas e prestadores de serviços turísticos assumam os compromissos estabelecidos no Código de Conduta, que adotem uma posição explícita de repúdio à exploração sexual contra crianças e adolescentes, mobilizando-os como importantes agentes de denúncia a supostos crimes a partir do Disque 100. Ele conta também com o Manual do Multiplicador, uma ferramenta para ampliar os impactos das ações de enfrentamento ao crime.

Outra ação apresentada foi o Programa Turismo Acessível, que constitui a política de acessibilidade do Ministério do Turismo e propõe uma série de medidas que visam promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência aos benefícios da atividade turística. Foram destacados os recentes produtos entregues pela Pasta, como o Mapeamento de Atrativos, Empreendimentos, Produtos e Serviços Acessíveis no Brasil; o Turismo Acessível: Mapeamento do Perfil do Turista com Deficiência; e as cartilhas para atender bem turistas com deficiência, LGBTQIA+ e idosos.

Os Programas “Turismo Seguro” e o “Brasil, essa é a nossa praia!” finalizaram a apresentação. O primeiro tem como objetivo ampliar a sensação de segurança na atividade turística e fortalecer o turismo do Brasil, de forma competitiva e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Já o segundo orienta destinos turísticos quanto à implementação de ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas práticas em sustentabilidade por gestores públicos, comunidade local e turistas.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo