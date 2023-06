Joinville é selecionada para representar o Brasil em concurso internacional de turismo

Fotos: Divulgação Prefeitura de Joinville

A região da Dona Francisca, na zona rural de Joinville, foi escolhida como uma das cinco vilas turísticas brasileiras a representar o país no concurso internacional “Melhores Vilas Turísticas” (Best Tourism Villages). O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo nesta segunda-feira (26) e, além de Joinville, as outras cidades selecionadas foram Tuiuti (SP), Vila de Entre Rios (PR), Lomba Grande (RS) e Caraguatatuba (SP).

A área que está representando Joinville abrange o trecho após o viaduto da BR-101, com ponto de partida na Casa Krueger, até a Estrada Rio do Júlio, na Serra Dona Francisca. Nos últimos 20 anos, essa região passou por um intenso processo de desenvolvimento com foco no turismo, oferecendo diversas opções de restaurantes, cafés, pousadas e espaços de lazer em meio à natureza. As atrações mais recentes incluem investimentos no turismo de aventura e no cicloturismo.

“É com imenso orgulho que vemos Joinville sendo selecionada para representar o Brasil no concurso internacional ‘Melhores Vilas Turísticas’. Essa conquista é resultado do empenho de todas as boas práticas do setor, dos nossos empreendedores e da beleza única da região da Dona Francisca. Esta é mais uma prova de que o turismo em Santa Catarina é diversificado e completo para todos os gostos”, enaltece o secretário de Turismo, Evandro Neiva.

Guilherme Gassenferth, secretário de Cultura e Turismo de Joinville, destaca a qualidade da região e o trabalho dos empreendedores e da Secretaria como fatores determinantes para a seleção. Ele incentiva os moradores de Joinville a conhecerem a área rural, aproveitarem suas ofertas e se tornarem embaixadores ao compartilharem a experiência com familiares e amigos.

“A gente tem numa região pequena uma concentração enorme de atrativos que chamou a atenção do Ministério. Fomos selecionados graças à qualidade da nossa região, ao trabalho dos empreendedores e da nossa Secretaria de Cultura e Turismo”, diz o secretário Guilherme Gassenferth.

Foto: Reprodução/Secom SC

Próximas etapas do concurso

As indicações das vilas turísticas brasileiras serão encaminhadas à Organização Mundial do Turismo (OMT), em parceria com a Unesco. A OMT selecionará dois representantes brasileiros dessa lista para concorrerem ao prêmio, e os destinos escolhidos para receberem o selo “Melhores Vilas Turísticas” serão anunciados em outubro, durante a Assembleia Geral da OMT.

O objetivo dessa premiação é promover a valorização e a preservação das vilas rurais ao redor do mundo por meio do turismo. A escolha de Joinville considerou as belas paisagens que cercam a Estrada Dona Francisca (Rodovia SC-418) e seus arredores, assim como as propriedades rurais e os empreendimentos que proporcionam imersão na vida no campo e aspectos da colonização alemã no Sul do Brasil.

Preservação das tradições e da natureza são critérios para o selo internacional

Entre os critérios para ser elegível ao selo, está a manutenção das tradições culturais e dos sistemas de conhecimento transmitidos pelos antepassados da comunidade, bem como a preservação das paisagens naturais. Também é necessário comprovar o potencial de inovação e criatividade da comunidade, além de promover ações voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Premiação

Além de receber o selo e passar a integrar a lista de Melhores Vilas Turísticas do Mundo, as cidades que forem contempladas pela premiação internacional participarão de um programa de apoio com troca de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento do turismo rural oferecido pela Organização Mundial do Turismo.

Esta não é a primeira vez que a região é contemplada. Em 2022, o Roteiro Dona Francisca recebeu o reconhecimento do projeto “Experiências do Brasil Rural”, do Ministério do Turismo. Os proprietários de empreendimentos turísticos locais participaram de capacitações abordando temas como comportamento do consumidor, marketing e diagnóstico das propriedades.