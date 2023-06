MTur e Senac/PR abrem mais 600 vagas para cursos na área de gastronomia

O Ministério do Turismo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-PR) abriram, nesta terça-feira (27.06), 601 novas vagas em cursos de qualificação para a área gastronômica. As oportunidades são direcionadas para a população dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Sergipe. O objetivo é fortalecer o turismo, aprimorando as competências profissionais dos interessados para que a atuação no segmento gastronômico seja ainda mais eficaz.

Os interessados podem se candidatar a um dos seguintes cursos: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (106 vagas), Cozinha Brasileira (45 vagas), Cozinha Internacional (69 vagas) e Sustentabilidade Aplicada Á Cozinha (312 vagas). As inscrições vão até o próximo dia 26 de julho AQUI.

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, os cursos são oportunidades para o crescimento profissional dos trabalhadores do setor e para o aprimoramento da atividade turísticas. “Estamos vivendo uma crescente na movimentação turística, e isso reflete em mais oportunidades de emprego. Por isso, é essencial que os profissionais dessa área estejam bem-preparados. Esse é um curso que ajuda nos conhecimentos técnicos e práticos, aprimorando as habilidades culinárias, conhecimentos sobre ingredientes e técnicas de preparo, além de desenvolverem a criatividade na elaboração de pratos”, destacou.

Os cursos se enquadram como “cursos livres”, são 100% gratuitos e ofertados na modalidade a distância (EaD), sendo essa a 5ª oferta realizada pelo MTur em parceria com o SENAC-PR. A Pasta já havia disponibilizado, na oferta anterior, 742 vagas voltadas à qualificação gastronômica.

QUALIFICAÇÃO– Prioridade da atual gestão, o Ministério do Turismo já ofertou quase 5 mil vagas em mais de 30 cursos gratuitos em parceria com institutos, universidades e sistema “S”. Recentemente, o MTur abriu o período de matrícula para o curso de Turismo Responsável. O curso de extensão é voltado para gestores públicos e privados de turismo, empresários da hotelaria, empreendedores, consultores, profissionais, estudantes, e prestadores de serviços turísticos.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo