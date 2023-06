Inscritos no curso de Turismo Responsável têm até sexta-feira (30.06) para efetivar matrícula

Atenção, estudantes! Os candidatos que tiveram as inscrições aprovadas na primeira turma do curso de Turismo Responsável têm até a próxima sexta-feira (30.06) para efetivarem a matrícula. O curso, que se inicia ainda em julho, é uma parceria entre o Ministério do Turismo (MTur) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), responsável pela qualificação. O objetivo é capacitar os interessados em temas relacionados às boas práticas de turismo responsável, com foco em sustentabilidade, turismo de base comunitária e segurança turística.

“Qualificar nossos profissionais é uma das prioridades da nossa gestão e perceber o interesse de mais de 5,3 mil pessoas por esse curso, nos mostra que estamos no caminho certo ao investir em educação no turismo. Quem se inscreveu, deve ficar atento ao prazo para efetivar suas matrículas. E, sigam firmes no curso, pois esse empenho ajudará vocês a se tornarem profissionais ainda mais qualificados”, comemorou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

A qualificação é considerada um curso de extensão gratuito, com carga horária de 60 horas, ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD). O curso é dividido em três módulos e irão capacitar, nesta primeira turma, 3 mil gestores públicos e privados, empresários da hotelaria, empreendedores, consultores, profissionais, estudantes e prestadores de serviços turísticos de estados das cinco regiões do país.

SEGUNDA TURMA- Já para quem conseguiu vaga na segunda turma, as matrículas devem ser realizadas entre os dias 5 e 20 de julho. Os inscritos foram divididos em duas turmas e a lista completa está disponível no site do programa Brasil, Essa é a Nossa Praia! CLIQUE AQUI e acesse. Ao todo, as turmas contarão com mais de 5,3 mil inscritos.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

Turma 1

Matrícula no SIGAA: até o dia 30/06/2023

Início das aulas: 03/07/2023

Turma 2

Matrícula no SIGAA: 05 a 20/07/2023

Início das aulas: 01/08/2023

CERTIFICAÇÃO- Ao final de cada módulo, o cursista será submetido a uma avaliação de conhecimento sobre os conteúdos estudados. Serão aprovados os cursistas que completarem o estudo dos três módulos de 20 horas cada e com aproveitamento mínimo de 60% nas avaliações. Os participantes que concluírem todo o processo, receberão certificado.

Para esclarecimentos de dúvidas e suporte relacionado à matrícula, entre em contato com a equipe por meio dos contatos: [email protected] / (84) 99181-6006.