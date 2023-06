Parceria entre Brasil e Portugal para a qualificação no Turismo é tema de encontro de ministra do Turismo em Lisboa

Uma das prioridades da gestão do Ministério do Turismo, a qualificação foi o destaque da agenda da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, nesta terça-feira (27.06) em Lisboa, Portugal. A ministra visitou a Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa para tratar de parcerias entre a escola e o Ministério do Turismo.

“O turismo é responsável por 19% do PIB de Portugal, enquanto no Brasil nossa atividade corresponde a 7,8% de todas às riquezas produzidas no nosso país. Queremos importar esse modelo de sucesso desenvolvido aqui por entender que o crescimento e fortalecimento do turismo no Brasil passa necessariamente pela qualificação dos profissionais que atuam no setor”, comentou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

A ministra está em Portugal para participar do XI Fórum Jurídico de Lisboa. Nesta quarta-feira (28), a ministra será uma das palestrantes da Mesa Turismo, Infraestrutura, Governança e Perspectivas.

A visita à Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa foi acompanhada pela diretora da Instituição, Ana Moreira, e pelo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. Com 65 anos de história, a escola é uma referência mundial e tem desenvolvido uma série de parcerias com outros países. “Estamos muito comprometidos com projetos de parcerias que possam estreitas as relações entre Brasil e Portugal”, comentou a diretora.

ESCOLA - O Turismo de Portugal gere a rede nacional de 12 escolas de capacitação em turismo. Em 2018, a iniciativa foi premiada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) como a melhor experiência na categoria “Inovação e Políticas Públicas”.

A área de qualificação do Ministério do Turismo oferta vagas em mais de 30 cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com Institutos, Universidades e Sistema S. Entre os cursos ofertados estão: Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Sustentabilidade Aplicada a Cozinha, Curso de Capacitação Básica e Autismo e Inclusão, entre outros.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo