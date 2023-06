Medidas de segurança na Serra do Corvo Branco entram em vigor e melhoram trânsito na região

Foto: Prefeitura de Urubici, Divulgação

A última semana foi marcada por importantes discussões e ações estratégicas para fortalecer o turismo na Serra Catarinense durante a temporada de inverno. A Secretária Adjunta de Turismo, Catiane Seif, esteve presente na região para colaborar com a implementação de medidas que beneficiarão a região e impulsionarão o setor turístico.As iniciativas, como o reforço da segurança e sinalização no trânsito, fazem parte do programa “Estação Inverno”, promovido pelo Governo do Estado em parceria com órgãos públicos estaduais.

Dentre as medidas discutidas, destaca-se a atuação da Polícia Rodoviária, que implantará guarnições para disciplinar o trânsito durante a temporada de inverno. Policiais especializados serão designados para utilizar drones, especialmente na região da Serra do Corvo Branco, com o objetivo de auxiliar na fiscalização e sinalização de infrações. Além disso, a infraestrutura receberá melhorias, como o aumento da quantidade de placas sinalizadoras e a realização de manutenção constante no trecho, garantindo melhores condições de circulação.

Na Serra do Corvo Branco, um dos principais atrativos turísticos da região, foi informado que 80% dos problemas identificados na região já estão em processo de resolução, visando garantir a segurança e o conforto dos visitantes.

Para intensificar a presença policial e garantir a tranquilidade dos turistas, haverá uma atuação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária. Serão destinados seis policiais adicionais a cada final de semana, incluindo dois agentes rodoviários para a Serra do Corvo Branco, ampliando a segurança na região.

A prefeitura de Urubici também anunciou medidas e soluções de segurança para o trânsito na Serra do Corvo Branco, que se torna ainda mais movimentada durante a temporada de inverno. Durante a reunião realizada no dia 22 de junho, autoridades municipais, o Coordenador Regional da Secretaria de Infraestrutura e representantes da Polícia Militar discutiram ações a curto e longo prazo.

Algumas das decisões tomadas incluem a presença de uma guarnição exclusiva da Polícia Militar Rodoviária na Serra do Corvo Branco durante todos os finais de semana da temporada, a realização de manutenção das laterais das vias para melhor visibilidade e o aumento de placas de sinalização orientando os motoristas.

Foi implementado um estacionamento rotativo próximo ao corte da Serra do Corvo Branco, visando reduzir o fluxo de carros estacionados em locais impróprios e melhorar a fluidez do trânsito. A Polícia Militar reforçou seu compromisso com o aumento de policiais na cidade e informou que realizará programações operacionais

Foto: Reprodução/Secom SC