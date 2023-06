MTur indica 5 destinos brasileiros para concorrerem a seleção do concurso internacional “Melhores Vilas Turísticas”

O Ministério do Turismo (MTur) selecionou cinco vilas turísticas brasileiras que representarão o Brasil no concurso internacional “Melhores Vilas Turísticas” (Best Tourism Villages). A iniciativa, desenvolvida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), promove as maiores vilas rurais do mundo. Entre os selecionados estão: Tuiuti (SP), Vila de Entre Rios (PR), Dona Francisca (SC), Lomba Grande (RS) e Caraguatatuba (SP).

O resultado da seleção será divulgado em outubro, na Assembleia Geral da OMT. Por meio dos destinos enviados pela Pasta, a organização selecionará apenas dois representantes para concorrer a premiação.

“O reconhecimento internacional conferido pela OMT é um grande incentivo para continuarmos investindo em infraestrutura turística, na preservação do meio ambiente, e na capacitação de nossos profissionais, a fim de aprimorar ainda mais a experiência dos visitantes e fortalecer a competitividade de nossas vilas no mercado global”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Conheça um pouco mais sobre os selecionados:

DONA FRANCISCA (SC)– Cercada de paisagens bucólicas do campo e propriedades com belos jardins que compõem um cenário único da serra catarinense, o roteiro de Dona Francisca encanta quem visita o interior de Joinville (SC). A vila proporciona experiências imersivas pela cultura alemã, passando por propriedades históricas e rurais que possuem uma construção colonial de tirar o folego.

A vila é conhecida pela famosa Estrada Dona Francisca (SC-418), construída por volta de 1858, região que fica rodeada por paisagens da Serra do Mar. As terras contam a história da princesa Dona Francisca, irmã de D. Pedro II. Herdadas após seu casamento com o príncipe de Joinville, a estrada é a segunda via carroçável do Brasil, que foi uma importante rota comercial para o Brasil.

Além disso, as propriedades proporcionam degustações gastronômicas com pratos típicos da Alemanha, como a Cuca (com sabores como morango, banana, abacaxi, amora, queijo), especiarias com mel, o famoso hackepetter e muito mais.

TUIUTI (SP)– Pequeno e charmoso, o município de Tuiuti, no interior de São Paulo, carrega tranquilidade e um clima rural, com capelas e trilhas com circuitos de águas cheio de encanto. A cidade foi construída em 1902, mas apenas em 1991 o antigo distrito se tornou realmente uma cidade.

Durante os meses do verão o município carrega um ambiente favorável para caminhadas ao ar livre e passeios de bicicletas pelas construções antigas. Reconhecida pela sua culinária original, na entrada da cidade habita um polo gastronômico com pratos típicos a base de peixe. A região carrega em sua veia a tradição religiosa, possuindo diversas igrejas, capelas e praças em homenagem aos santos.

VILA DE ENTRE RIOS (PR)– Situada a 508 quilômetros de Curitiba, a vila do Paraná é conhecida e chamada de Entre os Rios do Oeste, especialmente por ser banhadas pelas águas de Itaipu. A região possui uma imensidão de água doce e a cultura do turismo de pesca esportiva. A cidade foi predominantemente ocupada em 1959 quando as primeiras famílias, da 2ª geração de imigrantes italianos e alemães, chegaram de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O município é reconhecido por seus traços culturais de colonos, presente na culinária, no modo de viver, no idioma e nas artes. O destino também é perfeito para passeios ecológicos, já que a região promove o cicloturismo entre os roteiros turísticos. Durante o meio do ano, a cidade recebe festividades, como a Expo Rios, o Festival da Carne Suína, o Concurso de Copa Suína e o tradicional café colonial. Diversão é que não falta!

LOMBA GRANDE (RS)– Uma experiência perfeita para usufruir da tranquilidade e experimentar uma gastronomia diversificada. O município de Novo Hamburgo integra a vila de Lomba Grande no Rio Grande do Sul por meio de uma região com belas paisagens e uma natureza preservada com incríveis roteiros turísticos.

A história da cidade está ligada totalmente a imigração alemã, apresentando uma mescla de cultura, povos e costumes. Ela é conhecida pelo comércio coureiro-calçadista e ainda pelo turismo em áreas rurais. Para os momentos de lazer é possível visitar sítios, conhecer piscinas naturais e ainda visitar atrações voltadas ao religioso.

CARAGUATATUBA (SP)– Viajando para o litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba fornece belas paisagens naturais com cachoeiras, a riqueza da Mata Atlântica, praias e um admirável pôr do sol. Abrigando a cultura e vivência dos caiçaras, Caraguá (como também é conhecida) contempla uma gastronomia única, com pratos típicos da região e requisitados sabores internacionais.

Presente na cultura de águas, a cidade proporciona esportes de mergulho, stand up, surf e outras práticas náuticas. “Turistando" pela Mata Atlântica é possível percorrer muitas trilhas, que podem ser feitas de bicicleta ou caminhada, além de voo livre com paragliders e parapentes que possibilitam uma vista única do céu e do Morro Santo Antônio.

BENEFÍCIOS– Com a divulgação dos classificados pela OMT, o prêmio promoverá os destinos por meio de um selo, representando e divulgando os destinos rurais com seus bens culturais e naturais, a preservação, valores rurais e comunitários e a defesa da inovação e da sustentabilidade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Além disso, a organização oferece um programa de apoio com troca de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento do turismo rural.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo