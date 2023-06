MTur abre inscrições em curso de Atrativos Culturais para guias de Turismo do Nordeste

Os guias de turismo da região Nordeste, habilitados no Cadastur como guias regionais, já podem se candidatar a uma das 640 vagas do curso de “Especialização em Atrativos Culturais”. A iniciativa, ofertada pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), está com inscrições abertas até o dia 10 de julho e o resultado final dos selecionados será divulgado em 24 de julho.

Inscreva-se AQUI

Veja o edital AQUI

Para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, esta qualificação é de suma importância para a região, que possui uma rica diversidade cultural. “A capacitação ajuda os profissionais a transmitir os aspectos históricos, artísticos e folclóricos dessa região tão rica em tradições. Além disso, garante que os guias estejam atualizados sobre a preservação do patrimônio cultural nordestino, contribuindo para o turismo sustentável e para a valorização da identidade cultural local, proporcionando aos visitantes experiências autênticas e enriquecedoras”, destacou.

Para participar, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, histórico escolar do ensino médio ou boletim de desempenho individual do ENEM, certificado de conclusão do curso técnico em Guia de Turismo Regional e o crachá de Guia de Turismo emitido pelo Ministério do Turismo ou certificado de Registro no Cadastur. Além disso, só será admitida a indicação no ato da inscrição de apenas 1 dos estados da região (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe).

A seleção será realizada por meio de análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no 1º e 2º ano do ensino médio, ou equivalente; ou por meio de análise do desempenho das mesmas disciplinas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou equivalentes.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo