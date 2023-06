Abertas inscrições de especialização em atrativos culturais para guias de turismo da região Sudeste

O Ministério do Turismo e a Universidade Federal Fluminense (UFF) estão com inscrições abertas até a próxima terça-feira (27.06) para o curso gratuito de “Especialização em Atrativos Culturais”. Ao todo, estão sendo ofertadas 380 vagas para guias de turismo habilitados no Cadastur como “Guia Regional” e com atuação em um dos estados da região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). O curso de Especialização em “Atrativos Culturais” terá início no dia 17 de julho.

Inscreva-se AQUI .

Veja o edital AQUI .

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destaca a importância desta qualificação para estes profissionais, já que o Brasil é um dos principais destinos no mundo em atrativos culturais. “Além de transmitir informações precisas e relevantes, os guias qualificados terão o conhecimento para contextualizar os aspectos culturais, históricos e artísticos dos locais visitados, enriquecendo a vivência dos turistas e proporcionando uma experiência enriquecedora e memorável”, disse.

A especialização em “Atrativos Culturais” tem o objetivo de aprimorar as competências profissionais do Guia de Turismo para atuar como facilitador ou mediador entre turistas e destinos turísticos. Além disso, com esta formação, o profissional conseguirá prestar informações sobre os locais e as instalações; interpretar os atrativos; realizar uma mediação cultural e supervisionar as atividades e comportamentos dos visitantes, em favor da excelência na prestação de serviços e no atendimento e da experiência do turista.

Para realizar a inscrição, os interessados deverão enviar cópias digitalizadas do RG, CPF, carteira de guia regional de turismo válida e do registro ativo no Cadastur. A certificação será feita no formato digital após os cursistas integralizarem as 200 horas/aula totais do curso. Os certificados serão encaminhados via e-mail cadastrado pelo cursista no momento da inscrição.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo