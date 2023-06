MTur realiza primeira capacitação de destinos que foram selecionados na Estratégia Nacional DTI Brasil

O Ministério do Turismo (MTur) realizou a primeira capacitação presencial com representantes dos 10 destinos que foram selecionados na Estratégia Nacional DTI Brasil (são eles, na ordem de classificação: Foz do Iguaçu/PR, Goiânia/GO, Ponta Grossa/PR, Santos/SP, Joinville/SC, Vila Velha/ES, Fortaleza/CE, São Luís/MA, Gramado/RS e Bonito/MS). O encontro aconteceu entre os dias 19 e 21 de junho, na sede do MTur, em Brasília, e teve como objetivo qualificar os participantes a respeito do projeto, de seus processos e etapas, bem como abrir espaço de diálogo entre os selecionados.

A capacitação foi iniciada com a apresentação do Instituto Ciudades del Futuro, parceiro do MTur na iniciativa. Na qualificação, os representantes dos municípios puderam aprender sobre temas relacionados à Estratégia Nacional, como os requisitos a serem cumpridos, a apresentação do projeto-piloto, e a apresentação de programas e projetos do MTur relacionados ao DTI Brasil, como o Fungetur. O encontro também foi momento para troca de ideias, oficinas e plantão para tirar dúvidas.

Após a primeira capacitação, o Projeto terá continuidade por meio de outros treinamentos, além do acompanhamento e avaliação realizados por técnicos do Ministério, que visitarão os municípios nos momentos em que se fizerem necessários, verificando o andamento do projeto e emitindo, ao final de cada visita, um relatório conclusivo. Portanto, as cidades passarão por um diagnóstico que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local.

É importante ressaltar que os municípios selecionados só receberão o certificado de “DTI em Transformação” (o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação) após completarem o seu Plano de Transformação.

Esta é a segunda edição da Estratégia Nacional DTI Brasil, que já foi realizada como projeto-piloto com 10 destinos: Brasília/DF e Campo Grande/MT (Centro-Oeste): Recife/PE e Salvador/BA (Nordeste); Rio de Janeiro/RJ e Angra dos Reis/RJ (Sudeste); Florianópolis/SC e Curitiba/PR (Sul); Rio Branco/AC e Palmas/TO (Norte). Todos receberam certificados de “DTI em Transformação”.

O QUE É UM DTI- Para ser um Destino Turístico Inteligente, o município precisa ser um espaço turístico inovador, acessível a todos, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica que garante o desenvolvimento sustentável do território, que facilita a interação e integração do visitante com o entorno e incrementa a qualidade da sua experiência no destino e a qualidade de vida dos residentes.

Os municípios participantes foram selecionados a partir de critérios como existência de policiamento turístico, plano de mobilidade, programa ou plano estratégico de cidade sustentável e/ou cidade inteligente, ações ou projetos relacionados ao desenvolvimento da economia criativa no destino, entre outros quesitos.

ETAPAS DA ESTRATÉGIA- A Estratégia Nacional é dividida em dois ciclos: no primeiro (em execução) é feito um diagnóstico, uma capacitação e um planejamento, onde é conhecida a situação em que a cidade se encontra, sendo o ponto de partida para o desenho de um Plano de Transformação que vai apoiar o município a se transformar, de fato, em um DTI.

Já a segunda etapa consiste em realizar a execução das ações contidas no Plano para que o município consiga o Selo DTI Brasil, que pode ser obtido após o destino passar por uma auditoria realizada por técnicos do Ministério do Turismo junto a um ou mais representantes do Instituto Ciudades del Futuro – parceiro do MTur nesta iniciativa. A partir daí, a cidade entra em um processo de melhoria contínua, ampliando sua capacidade de enfrentar novos desafios sociais, políticos, tecnológicos e econômicos.





Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo