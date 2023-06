MTur e BID lançam curso de atração de investimentos no Turismo para gestores estaduais

Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Doyle, durante encontro. Crédito: Roberto Castro/Ascom MTur

O Ministério do Turismo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) irão ofertar curso de capacitação em “Atração de Investimentos” para profissionais de secretarias de turismo e órgãos de desenvolvimento dos estados brasileiros. A iniciativa foi anunciada nesta terça-feira (20.06), em Brasília (DF), pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e pelo representante da instituição no Brasil, Morgan Doyle. A qualificação contará com a participação de 3 representantes por estado (sendo 2 da secretaria de turismo e 1 do órgão de desenvolvimento) e será realizada a distância, por meio de aulas on-line.

As inscrições serão realizadas mediante manifestação dos estados a convite enviado pelo Ministério do Turismo. Ao todo, serão ofertadas cinco aulas com duração total de 16 horas de curso. Ao final da capacitação, espera-se que cada estado tenha um portfólio mínimo de projetos aptos a captação de investimentos e um plano de ação para captação de investimentos em Turismo.

A ministra do turismo, Daniela Carneiro, comemorou o lançamento do curso e ressaltou a relevância da ação para o setor. “Hoje é um dia especial para o turismo brasileiro. O BID é um parceiro potente do nosso turismo e por meio desta parceria teremos a oportunidade de capacitar os nossos estados, fazendo com que tenhamos mais projetos que fortaleçam a atração de investimentos para o turismo e consequentemente para a economia do país”, disse.

Desde o início do ano, o MTur tem reforçado o incentivo a investimentos no Brasil. O Portal de Investimentos do Ministério do Turismo registra 66 oportunidades de investimentos em 19 estados e Distrito Federal e os investimentos somam R$ 27 bilhões e a perspectiva da geração de mais de 126 mil empregos.

Além disso, a qualificação também tem sido foco da Pasta, que já ofertou, desde janeiro de 2023, 4.491 vagas em mais de 30 cursos profissionalizantes gratuitos ofertados em parceria com Institutos, Universidades e Sistema S.

Na ocasião, o representante do BID, Morgan Doyle, destacou que o Banco também considera essencial o apoio à formação dos agentes públicos que atuam no turismo em âmbito subnacional e são essenciais no processo de atração de investimentos.

O lançamento também contou com a presença do presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), Fabrício Amaral. Ele explicou que, para os estados, a capacitação trará aprimoramento. “A capacitação será uma forma eficaz de instruirmos os representantes dos nossos estados a respeito do mapeamento dos projetos e investimentos que podem ser abarcados para o turismo”, disse.

TEMAS ABORDADOS– Confira os temas que serão abordados na capacitação:

Panorama do Turismo– Com o objetivo de compreender quais são as oportunidades e os desafios relacionados a novos investimentos em turismo no Brasil (carga horária de 3h);

O processo de Investimento– Com o objetivo de entender o processo de decisão de investimento da iniciativa privada, desde a ideia à implementação do projeto (carga horária de 3h);

Perfis de Investimento– Com o objetivo de compreender os perfis de investidores e os projetos almejados em turismo no Brasil (carga horária de 3h);

Estratégias de Investimento– Com o objetivo de entender as possíveis estratégias de indução de Investimentos privados em turismo (carga horária de 3h);

Workshop de Investimento– Com o objetivo de estimular UF’s a estruturarem diretrizes para os seus projetos de indução de investimentos (carga horária de 4h, podendo ser realizado presencialmente a depender da disponibilidade de recursos).

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo