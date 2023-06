Turismo de negócios supera em 15% índices pré-pandemia nos primeiros cinco meses do ano

O segmento “Turismo de Negócios” registrou mais uma alta em seus índices neste ano. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), de janeiro a maio, as empresas do setor faturaram mais de R$ 5,4 bilhões. O montante é 15% maior do que o registrado no mesmo período de 2019, ano pré-pandemia. O levantamento levou em conta 11 segmentos que se relacionam com o setor (cruzeiros, transporte ferroviário, hotéis, locação de veículos, pacotes de viagens/lazer, transporte rodoviário, seguro-viagem, serviços aéreos, transfers, vistos e docs., e demais serviços).

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, celebrou mais um importante número para o setor. “Cada vez mais temos visto o investimento e a promoção de nossos destinos para viagens corporativas e eventos empresariais. Isso reflete a confiança das empresas na recuperação econômica que nosso país vem conquistando na gestão do presidente Lula e o reconhecimento do potencial das nossas cidades como importantes destinos para esse tipo de atividade”, destacou.

Ao todo, o setor faturou em maio R$ 1,187 bilhão, 5% acima do mesmo período de 2019. Entre os destaques estão as empresas de locação de veículos, que superaram em 127% o faturamento de maio de 2019, e o segmento rodoviário. Neste segundo, foram faturados R$ 3.5 milhões frente a R$ 999 mil em maio de 2019, um aumento de 258%. De acordo com a entidade, a categoria segue registrando um maior crescimento em viagens mais curtas do que o setor aéreo, por exemplo.

Dados da Pesquisa Nacional de Domicílios (PNAD), realizada pelo Ministério do Turismo e o IBGE, apontam que as viagens corporativas representaram 14,6% das realizadas no ano de 2021 dentro do país. O carro particular ou da empresa foi o principal meio de transporte para locomoção deste tipo de viagem, correspondendo a 56,7% delas. Além disso, a pesquisa ainda mostrou que 28,3% dos viajantes se hospedaram em hotéis, resort ou flat no período.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo