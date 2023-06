Curso Direito de Águas à Luz da Governança será transmitido ao vivo pelo YouTube da ANA

Entre 20 e 23 de junho, das 9h às 17h30, acontecerá o curso Direito de Águas à Luz da Governança, na Sala de Capacitação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), no Bloco L da sede da instituição em Brasília. A capacitação será feita no formato presencial eon-linecom uma programação com carga de 24 horas para quem participar no modo presencial. Já para os participantes da modalidade remota, a carga será menor, de 21 horas, pois esse público será dispensado da atividade em campo. O treinamento também será transmitido ao vivo pelo canal da ANA no YouTube, contendo umlinkpara cada dia do curso:

O curso Direito de Águas à Luz da Governança tem o objetivo de preparar os(as) cerca de 80 participantes na compreensão e na aplicação das normas da Política Nacional de Recursos Hídricos . A formação é destinada aos profissionais de órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente do Brasil, da América Latina, do Caribe e dos países lusófonos – por conta da diversidade do público, o evento acontecerá em português com tradução simultânea para espanhol e inglês.Além da ANA, realizam essa capacitação a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE).

Coordenado pela professora doutora Maria Luiza Granziera, da Universidade Católica de Santos, o curso abordará a temática o Direito na construção da governança das águas doces nos dias 20 e 21, o que inclui o direito humano à água e ao esgotamento sanitário e a questão do domínio constitucional das águas superficiais e subterrâneas, entre outros assuntos.

Em 22 de junho o foco do treinamento será o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) do Brasil. Nesse sentido, a atuação da ANA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), dos comitês de bacias hidrográficas e demais entes do Sistema será apresentada. No último dia do curso, a abordagem será em torno dos instrumentos de gestão de recursos hídricos da Lei Das Águas brasileira.

Publicações sobre o tema

Sobre a temática do curso, a ANA editou o livro Direito de Águas à Luz da Governançaem três idiomas: português, espanhol e inglês. O material foi elaborado com ointuito de oferecer uma visão atualizada sobre a legislação das águas e seu papel na governança dos recursos hídricos no Brasil, indicando links para vídeos e materiais complementares sobre o tema. As três versões do livro podem ser acessadas a seguir:

