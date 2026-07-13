Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Reputação acelera uso de dados e fortalece valuation no país

Estudos apontam que ativos não físicos respondem por mais de 90% do valor de mercado das maiores companhias globais; monitoramento em tempo real aj...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 04h05
Reputação acelera uso de dados e fortalece valuation no país
Reputação acelera uso de dados, Imagem ilustrativa

O mercado corporativo passa por uma transformação profunda na forma como avalia o valor real de uma companhia. Se nas décadas passadas o patrimônio líquido de uma empresa era medido principalmente por seus ativos físicos — como imóveis, maquinários e frotas —, hoje a percepção pública, a confiança e a força da marca ocupam o papel central nos balanços financeiros.

Um estudo global da consultoria Ocean Tomo indica que os ativos intangíveis representam atualmente cerca de 92% do valor de mercado das companhias que compõem o índice S&P 500. O dado revela uma inversão econômica drástica na comparação com 1975, época em que os ativos físicos dominavam as avaliações com uma fatia de 83%, restando apenas 17% aos intangíveis.

Diante deste cenário, a reputação corporativa migrou definitivamente do escopo exclusivo das assessorias de comunicação e do marketing para se tornar prioridade máxima nas mesas de conselhos de administração, diretores financeiros (CFOs) e gestores de risco. Com a velocidade das redes sociais e a cobrança crescente por práticas transparentes de governança e sustentabilidade (ESG), um ruído de imagem mal gerenciado tem o potencial de destruir milhões em valor de mercado em poucas horas.

O desafio da mensuração de dados

O maior obstáculo para a liderança das grandes empresas sempre foi como medir e quantificar de forma exata algo que, por definição, não se pode tocar. Como traduzir menções em redes sociais, notícias de portais de imprensa e oscilações no sentimento do consumidor em números que justifiquem a tomada de decisões financeiras?

A resposta para essa lacuna de gestão tem sido o uso de ferramentas de inteligência de mídia e análise preditiva. No mercado da América Latina, a Knewin lidera essa transição ao oferecer soluções tecnológicas que processam milhões de dados diários para gerar relatórios estruturados de reputação e presença de marca.

"A reputação não é mais uma métrica abstrata, ela é um componente ativo do valuation das companhias. Hoje, as organizações mais maduras do mercado monitoram o 'sentimento' do público e do ecossistema de negócios com o mesmo rigor técnico com que acompanham o fluxo de caixa", afirma Fabiano Beppler, Co-fundador e CTO da Knewin. "A tecnologia aplicada à inteligência de dados funciona como um escudo defensivo, permitindo que os gestores detectem variações anômalas de sentimento e corrijam rotas antes que um boato ou descontentamento pontual se converta em uma crise financeira real."

Antecipação de cenários e Share of Voice

Para além do gerenciamento de crises de curto prazo, o monitoramento sistemático de mídia atua como uma bússola de mercado. Ao avaliar o chamado Share of Voice — a fatia de presença na mídia de uma marca em comparação com seus concorrentes —, diretores de marketing e produto conseguem identificar lacunas de mercado e oportunidades de novos investimentos.

À medida que o mercado de capitais no Brasil se torna cada vez mais sensível à governança corporativa, as ferramentas de dados integradas passam a dar o suporte necessário para que investidores e conselheiros de administração tenham clareza sobre o nível de exposição e o valor reputacional das marcas investidas. O futuro da governança, afirmam especialistas, pertence às empresas que sabem ler o sentimento do mercado antes que ele se torne um fato consumado no balanço.

Sobre a Knewin

Fundada em 2011, a Knewin é uma empresa de tecnologia e conta com um ecossistema completo para gestão de reputação empresarial, com soluções para monitoramento de mídia, gestão de reputação, benchmarking competitivo, tendências do setor, gestão de crise, PR estratégico e divulgação de notícias. Com a maior cobertura de conteúdo jornalístico da América Latina, a empresa avança agora para uma nova era com o Knewin AI, ampliando o uso de inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas com mais precisão, contexto e maior velocidade.

Para mais informações, basta acessar: www.knewin.com.

In house: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gamini Generated
Tecnologia Há 2 dias

Vendas na era da IA: por que o humano ainda decide tudo

Pesquisa da Gartner com 645 compradores B2B revela que 69% preferem validar com um vendedor humano as informações geradas por IA. Com a automação v...

 Sociedade Brasielira de Genética Médica
Tecnologia Há 2 dias

A Sociedade Brasileira de Genética Médica completa 40 anos

Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM) completa 40 anos acompanhando a evolução da especialidade, desde o período anterior ao Pr...

 Divulgação
Tecnologia Há 2 dias

O que faz diferença na hora de escolher um robô aspirador

Impulsionado pela evolução das casas inteligentes, recursos como mapeamento a laser, navegação inteligente e inteligência artificial passaram a inf...

 Imagem usando ativos da Freepik.com
Tecnologia Há 2 dias

Crimes cibernéticos aumentam 28% no Brasil e geram alertas

Denúncias de crimes digitais aumentaram 28,4% em 2025, totalizando 87.689 casos, segundo a SaferNet. O Banco Central registrou 76 incidentes graves...

 Knewin
Tecnologia Há 3 dias

Metade das empresas ignora ROI da reputação, revela estudo

Embora a reputação institucional seja amplamente reconhecida como um ativo estratégico pelas empresas brasileiras, a mensuração objetiva desse impa...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
0.95 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 horas

Reputação acelera uso de dados e fortalece valuation no país
Trânsito Há 8 horas

Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Cruz Alta
Trânsito Fatal Há 8 horas

Carreta com placas de Tenente Portela se envolve em acidente fatal em São Sepé
Justiça Há 12 horas

STF bloqueia R$ 6 milhões de Eduardo Cunha por indicação de emendas
Saúde Há 13 horas

Revalida 2026/1: divulgado resultado final da primeira etapa do exame

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 341,301,15 -1,43%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias