Funarte MG recebe Minicursos de Dança-Teatro

A Funarte MG, na capital mineira, recebe no final deste mês de junho três minicursos de dança e teatro, com inscrições gratuitas, disponíveis aqui neste link . Serão três encontros, cada um com um tema, realizados nos dias 20, 27 e 28 de junho, entre as 13h30 e 17h30. As vagas são limitadas.

A ação integra o projeto Corpografiapoética, que visa criar, produzir e mediar processos criativose montagens de dança, teatro e performance.

É possível se inscrever em todas as três atividades. A idade mínima para participação é de 18 anos completos. Mais informações estão disponíveis no formulário de inscrições.

Sobre o artista-docente Jackson Almeida

Os encontros serão ministrados por Jackson Almeida, ator pela Escola de Teatro da PUC Minas e licenciado em Teatro pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro, entre outras graduações e pós-graduações. Jackson Almeida atuaprincipalmente com mediação literária, dramaturgia, encenação, interpretação teatral, pedagogia do teatro, dança-teatro e performance, entre outros temas e atividades.

Confira as atividades:



MINICURSO I - Dança-teatro: processos de criação(20/06/2023)

Aspectos principais da construção dramatúrgica dos processos decriação da dança-teatro, a partir dos pressupostos teóricos e práticosdesenvolvidos por Pina Bausch.

MINICURSO II – Dança- teatro: método dasperguntas(27/06/2023)

Tem como base o método das perguntas comoum dispositivo de trabalho. Com esse procedimento, o minicurso dará início ao processode composição com o coletivo.

MINICURSO III – Dança- teatro: umaexperiência de colagem(28/06/2023)

Compartilhamento com ocoletivo de ações em cena como ponto de partida para a criação.Será apresentada a colagem como estrutura que promove a construção dramatúrgicada dança-teatro concebida a partir do uso do método das perguntas e respostas.

Minicursos de dança-teatro

Projeto Corpografiapoética

Dias 20, 27 e 28 de junho

Às 13h30 e 17h30

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)



Inscrições gratuitas