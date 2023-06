Dólar cai para R$ 4,77 e fecha no menor valor em mais de um ano

Em mais um dia de euforia no mercado financeiro, o dólar voltou a fechar abaixo de R$ 4,80 e atingiu o menor valor em mais de um ano. A bolsa de valores encostou nos 120 mil pontos e chegou ao nível mais alto em oito meses.

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (19) vendido a R$ 4,776, com queda de R$ 0,044 (-0,91%). Em dia de feriado nos Estados Unidos, a cotação começou próxima da estabilidade, mas recuou consistentemente ao longo do dia. Na mínima da sessão, por volta das 14h, chegou a R$ 4,76.

Essa é a menor cotação de fechamento desde 31 de maio do ano passado. Com o desempenho desta segunda, a moeda norte-americana acumula queda de 5,85% apenas em junho. Em 2023, a divisa recua 9,55%.

Ações

No mercado de ações, o dia também foi marcado pelo otimismo. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 119.858 pontos, com alta de 0,93%. Apesar do feriado no mercado norte-americano, a bolsa registrou grande entrada de recursos estrangeiros. O indicador fechou no maior nível desde 21 de outubro do ano passado.

Sem movimentação de recursos nos Estados Unidos, o mercado financeiro foi sustentado por fatores internos. Os investidores estão atentos à votação do novo arcabouço fiscal no Senado, prevista para ocorrer na quarta-feira (21) e à reunião desta semana do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Segundo a última edição do boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central, os analistas de mercado anteciparam, de setembro para agosto, o início dos cortes na taxa Selic (juros básicos da economia). Taxas menores estimulam investimentos no mercado de ações, favorecendo a bolsa de valores.

*Com informações da Reuters