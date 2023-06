Encontro Latino-americano de Dança recebe inscrições de propostas artísticas

O 10° Encontro Latino-americano de Dança, Performance e Ativismo - Dança à Deriva 2023 está com convocatória aberta para propostas artísticas, no formato presencial, para compor sua programação. As inscrições devem ser feitas via formulário on-line, disponível aqui neste link , até 25 de junho.O Encontro foi contemplado no Programa Iberescena 2022/2023, representado no Brasil pela Funarte, e conta com o apoio também do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (Proac).

O Dança à Deriva deste ano será realizado no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista, de 5 a 15 de outubro. A agenda vai incluirespetáculos e outras propostas como videoarte, conversas, laboratórios criativos, workshops, fóruns e entrevistas.

"Dança à Deriva é um encontro de artistas interessados em outras formas do sentir e fazer artístico. Para isso, convoca artistas do corpo, da dança ou da performance, conspiradores, ativistas, criadores cênicos, dispostos a compartilhar e provocar processos criativos pautados na ação poética e política, que colocam em tensão hegemonias corporais e cênicas, integrando-se em uma ampla rede", destacam os responsáveis pelo evento.

A edição especial de 10 anos de atividades vai buscar "consolidar e celebrar as construções e vínculos poético-políticos que vempromovendo entre artistas, coletivos e gestores culturais latino-americanos", também segundo os organizadores.Um dos destaques será a realização da 3ª edição do FórumEntramadas- Tramas e RedesLatino-americanas, um encontro de artistas-gestores da cena independente contemporânea.

Consulte as bases do regulamento da convocatória aqui

Outras questões devem ser tratadas diretamente com a organização doencontro, pelo e-mail[email protected]