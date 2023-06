MTur investe em infraestrutura da rota Caminho das Tropas (SC)

O Ministério do Turismo destina R$ 843,6 mil para investir na construção de infraestrutura e implantação de sinalização turística na Rota Caminho das Tropas (SC). A rota é um importante destino turístico do Sul que percorre as regiões de Lages, em Santa Catarina; Viamão e Vicária, no Rio Grande do Sul; Rio Negro, Ponta Grossa e Castro, no Paraná; passando, também, por Sorocaba, em São Paulo, demonstrando sua relevância para o setor.

Com a implantação de sinalização turística, a obra trará aumento no fluxo de turistas e a consequente permanência dos viajantes nas cidades por onde ela passa. Além disso, e estrada receberá uma estrutura de apoio adequada e modernizada, contribuindo com a geração de emprego e renda para prestadores de serviços turísticos e moradores.

Integrado a obra, o investimento também inclui a adesão de espaços públicos para lazer e contemplação, com memorial e totens, na Serra Catarinense. A obra é um contrato firmado entre o Ministério do Turismo e o Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA).

HISTÓRIA– Localizada a 200 km de distância do município de Lages, a Rota "Caminho das Tropas" foi um importante marco na história do Brasil, responsável pelo transporte e comunicação na época, e, ainda, pela fundação de vilas e cidades na região Sul.

Conhecida também como "Caminho dos Tropeiros" ou "Estrada das Tropas", a região possui diversos atrativos turísticos, com uma beleza natural inigualável que possibilita mergulhar no passado do Brasil por meio de construções coloniais, museus, vinícolas, paisagens, serras, cachoeiras e muito mais.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo