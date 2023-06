Ações de ança, teatro, artes visuais, música, artes integradas e poesia compõem a programação da Funarte

Ministrante: Jackson Vitória

Na ação, objetivodo artista docenteé “criar, produzir e mediar processos criativos e montagens” de dança, teatro e performance. “A proposta parte da investigação corporal em interlocução com o espaço, tempo, gestos, sons, imagens, palavras, memórias e demais atravessamentos poéticos”, diz Jackson; eacrescenta que o projeto cumpre um papel de mediação de processos criativos dedança-teatro; e está inserido no contexto da linguagem dessa integração entre as duas artes cênicas, ocorrida, de acordo como realizador, a partir do surgimento da dança moderna, na década de 1920, e sua propagação, nos anos 60.