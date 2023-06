Prazo para licenciamento dos veículos com placas de final 1 a 5 termina em 30 de junho

Embora o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tenha vencido em abrilpara todos os veículos,o último dia para licenciamento dos veículos com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5 é 30 de junho.Para regularizar o licenciamento anual 2023, deve-se quitar, além do IPVA, a taxa de licenciamento eeventuais multas vencidas. Já proprietários de veículos com placas de finais 6, 7, 8, 9 e 0 têm até 31/7 para quitar o licenciamento– o documento de 2022é válido até essa data.



Será considerado devidamente licenciado o veículoque tivertodos os itensdo licenciamento quitado, desde que não haja nenhuma outra pendência bloqueante – como comunicação de venda sem transferência ou chamado de recall em atraso.

Arecomendação é que o proprietário verifique se o veículo foi efetivamente licenciado para o ano de 2023 acessando o site oficial do DetranRS e clicando no link Consulta de veículo. É importante confirmar se foram quitados todos os débitos exigíveis e se o veículo não possui nenhuma outra pendência ativa.

Só digital

O Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV) em papel-moeda, de cor verde, não é mais emitido em todo o país. Hoje, o padrão é o documento digital, acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Caso queira, o proprietário tem ainda a opção de imprimir uma versão em papel A4 em qualquer impressora. Esse documento possui um código de verificação e é aceito pela fiscalização em todo oMercosul.

No site do DetranRS, é possível saber como gerar o CRLV digital e imprimir o documento, no menu Veículos,boxLicenciamento.

Pagamento porPixe rede bancária conveniada

Opagamento de débitos de veículos registrados no Rio Grande do Sul pode ser feito por meio de:

bancos conveniados aoDetranRS: Banco do Brasil,Banrisule rede de correspondentes bancários, Bradesco,Sicredi,Sicoobie Caixa (inclusive para não correntistas nas casas lotéricas).Clientes desses bancos podem utilizar os canais de atendimento facilitado disponíveis, tais como aplicativos, internetbanking, caixas eletrônicos, WhatsApp (Banco do Brasil),etc; Pix, sendo necessário gerar o código no aplicativo IPVA RS ou nos sites oficiais: portal rs.gov.br , do DetranRS ou da Fazenda Estadual ; uma instituição financeira autorizada peloDetranRS, na modalidade da contratação de um empréstimo/financiamento, sobre o qual incidirão tarifas e juros. A lista dessas empresas está no site www.detran.rs.gov.br >Menu veículos > Financiamento de débitos do veículo com cartão .



Cuidado com golpes!

Evite o uso de sites de buscasque possam induzir aclicar em linksdepáginasfalsas, criadaspara aplicar golpes.Normalmenteesses sitesaparecem primeiro nos resultados de busca, por serem anúncios patrocinadospelos criminosos.Por ali,disponibilizam links, guias e até códigos Pix falsos, que direcionam o pagamento para pessoas físicas.O dinheiro é creditado aos bandidos e o proprietário não tem o veículo regularizado.

Para evitar prejuízos, a recomendação é sempre pesquisar em canais oficiais dos órgãos estaduais. Antes de confirmar o pagamento, é necessário conferir se o valor será creditado a um CNPJ de um órgão do governo do Estado, sejaDetranRSou Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (no caso de IPVA).