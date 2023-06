O futuro chegou: Tecnologia ASIC de 3 nm em mineradores de criptomoedas

NOVA YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um conjunto de mineradores de criptomoeda de última geração da Bitmanu é o assunto do momento no mercado de criptomoedas. Os mineradores ASIC de 3 nanômetros foram apontados por muitos especialistas como o futuro da mineração de criptomoedas. O imenso poder dos mineradores BM1, BM2 e BM Pro da Bitmanu fizeram deles as plataformas de mineração mais poderosas e lucrativas de todos os tempos.



Equipados com os mais recentes e avançados chips semicondutores de silício, os mineradores da Bitmanu oferecem maior densidade de transistor, melhor velocidade de mineração e menor consumo de energia. No entanto, o recurso que diferencia os mineradores da Bitmanu dos demais são suas taxas de hash. Nenhuma outra plataforma de mineração criada até o momento foi capaz de igualar esses poderes de hash.

Poderes de hash extraordinários

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Em comparação com a maioria dos outros produtos no mercado, os mineradores da Bitmanu são extremamente eficientes em consumo de energia, apesar de sua extraordinária capacidade de processamento. O baixo custo de energia tornou esses mineradores uma opção viável para muitos data centers, bem como para projetos de mineração doméstica. É interessante notar que muitos clientes da Bitmanu conseguiram recuperar totalmente seu investimento em menos de um mês e, depois disso, obtiveram lucros gigantescos.

Lucros mensais sem precedentes

BM1: Bitcoin $1300, Litecoin $1800, Dash $4800, Monero $3600

BM2: Bitcoin $2100, Litecoin $2900, Dash $8500, Monero $6000

BM Pro: Bitcoin $6600, Litecoin $8900, Dash $20.000, Monero $22.000



"Quando começamos a Bitmanu, nosso objetivo era promover uma mudança de longo prazo no mercado, tornando a mineração de criptomoedas conveniente e lucrativa como nunca antes. Para nós, é um imenso prazer informar que muitos de nossos clientes satisfeitos não têm experiência prévia em criptomoedas", disse David Letoski, CMO da Bitmanu.

Para saber mais sobre a Bitmanu, visite https://bitmanu.com/

Sobre a Bitmanu: A Bitmanu se destaca como uma importante empresa, dirigida por uma equipe de investidores e especialistas renomados no setor de criptomoedas. A missão da empresa é tornar as vantagens das inovações tecnológicas mais recentes acessíveis a todos. A Bitmanu orgulhosamente apresenta uma linha impressionante de mineradores de criptomoedas que oferecem retornos excepcionais sobre o investimento com velocidade notável.





Alex Torum [email protected] +1 347 973 5948

