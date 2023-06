Brasil tem 7 parques entre os mais visitados da América Latina em 2022

O Brasil oferece várias opções de parques temáticos e aquáticos que promovem uma infraestrutura completa com atrações para a família, seja nas férias ou em uma “fugida” rápida de fim de semana. Segundo a 17ª edição do ranking anual de parques e museus mais visitados do mundo (Theme Index, Museum Index 2022), da Themed Entertainment Association (TEA), os parques brasileiros como Beto Carrero World, Thermas dos Laranjais, Hot Park, Beach Park, Magic City, Thermas Water Park e Hot Beach mostraram grande movimentação nos anos de 2022 e 2021, conquistando um destaque internacional entre os melhores da América Latina.

Com mais de 100 atrações, o parque temático Beto Carrero World já garantiu diversas premiações e continua se destacando no cenário brasileiro e internacional. O parque foi o único brasileiro a adquirir um lugar Top 10 da América Latina de parques temáticos, registrando a recepção de 2,32 milhões de pessoas em 2022. Esse número representa um aumento de 23% em relação ao ano de 2019, superando inclusive os números pré-pandemia (2,24 milhões).

Especialista em parques aquáticos, o Brasil ocupa seis posições no Top 10 Parques Aquáticos mais visitados. Recebendo o 2º lugar, o parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), recepcionou aproximadamente 1,72 milhão de visitantes em 2022. E não é para menos, já que o parque ocupa 300 mil metros quadrados e possui mais de 55 atrações com águas quentes, complexos de toboáguas, piscina de surf com 180º graus, praias artificiais com ondas e ainda um rio lento com corredeiras.

Calma que ainda não acabou! Conquistando o 3º lugar, o Hot Park, em Caldas Novas (GO), recebeu 1,4 milhão de visitantes em 2022. O Beach Park, em Aquiraz (CE), também não ficou de fora da lista e conquistou o 5º lugar com a recepção de 782 mil pessoas. Além disso, parques como o Magic City (7º lugar), Thermas Water Park (8º lugar) e Hot Beach (9º lugar) também marcaram presença no ranking de mais visitados da América Latina.

O estudo revela que o mundo está demonstrando recuperação após os anos de pandemia. Para a TEA, o ano de 2022 foi marcado com a volta dos parques temáticos, aquáticos e museus de todo o mundo e ainda alta demanda de experiências fora de casa. Clique AQUI e acesse o ranking.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo