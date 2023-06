A Tecnologia Revolucionária de Mineradores ASIC da Bitmanu Remodela o Cenário dos Criptoativos

NOVA YORK, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O cenário global de criptoativos experimentou recentemente teve o surgimento de uma nova tendência na forma de um conjunto de mineradores ASIC da Bitmanu. Muitos especialistas do setor consideram essas plataformas de mineração nada menos do que uma maravilha tecnológica com potencial para mudar a maneira como a mineração de criptomoedas será feita nos próximos anos.



A característica mais marcante dos mineradores da Bitmanu são suas taxas de hash, que estão quilômetrosàfrente de qualquer outro hardware de mineração já construído. Alimentados por essas taxas de hash, os mineradores BM1, BM2 e BM Pro da Bitmanu podem minerar Bitcoin, Litecoin, Dash e Monero com eficiência extraordinária.

Maiores taxas de hash de todos os tempos

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s



BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s



BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Apesar de seu imenso poder para processar transações, os mineradores da Bitmanu são extremamente eficientes com relação ao consumo de energia. Os consumos de energia para BM1, BM2 e BM Pro são de apenas 650 W, 850 W e 2200 W, respectivamente. O baixo custo de energia, juntamente com altas taxas de hash, permite que os usuários da Bitmanu obtenham lucros que não podem ser igualados por nenhum outro produto.

Lucros Mensais:

BM1: Bitcoin $1300, Litecoin $1800, Dash $4800, Monero $3600



BM2: Bitcoin $2100, Litecoin $2900, Dash $8500, Monero $6000



BM Pro: Bitcoin $6600, Litecoin $9000, Dash $20.000, Monero $22.000



Também é provável que a Bitmanu cause um impacto de longo prazo no mercado de criptomoedas, abrindo-o para pessoas comuns sem nenhum histórico de criptomoedas. Para tornar isso possível, a empresa projetou plataformas de mineração plug-and-play que são fáceis de usar.

“Mesmo que você não tenha conhecimento sobre criptoativos, o convidamos a se apresentar e fazer parte desta próspera indústria”, disse David Letoski, CMO da Bitmanu.

Para saber mais sobre a Bitmanu, visite https://bitmanu.com/

Sobre a Bitmanu: A Bitmanu se destaca como uma importante empresa, dirigida por uma equipe de investidores e especialistas renomados no setor de criptomoedas. A missão da empresa é tornar as vantagens das últimas inovações tecnológicas acessíveis a todos. A Bitmanu orgulhosamente apresenta uma linha impressionante de mineradores de criptomoedas que oferecem retornos excepcionais sobre o investimento com velocidade notável.

Alex Torum [email protected] +1 347 973 5948

