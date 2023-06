MTur realiza seminário do Fungetur com agentes financeiros

Participantes e palestrantes no Seminário do Fungetur. Crédito: Nayara Oliveira/Ascom MTur

Na última quarta-feira (14.06), a sede do Ministério do Turismo, em Brasília (DF), foi local para troca de conhecimentos a respeito do Novo Fungetur. Para isso, a Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo (SNINFRA) realizou um seminário ministrado por técnicos do MTur a agentes financeiros com o objetivo de fortalecer as relações entre as instituições financeiras, compartilhar boas práticas de gestão de crédito por parte dos agentes financeiros, bem como informá-los sobre as alterações regulamentares do Novo Fungetur. Desde o início do ano, o Fundo Geral de Turismo registrou a contratação de 221 mil operações de financiamento, totalizando mais de R$ 82,2 milhões.

A ação foi fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Instituições Financeiras (ABDE), que foi representada pelo presidente Heraldo Neves. Além disso, o evento também contou com a presença da economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Izis Janote; de Ana Roberta Ferreira, representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) do Distrito Federal e de 16 representantes de instituições financeiras.

Representando a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, Carlos Henrique Sobral, esteve presente durante o seminário e falou sobre a importância do diálogo entre a Pasta e os agentes envolvidos: “O Fungetur contribui para o fortalecimento do turismo e vamos continuar trabalhando para mostrar como o financiamento é acessível, em especial para as micro e pequenas empresas”.

“A expectativa do evento era exatamente essa: aproximar os entes e as instituições financeiras. Por isso, agradeço a todos pelo empenho e pela contribuição trazida neste dia tão produtivo, pois esse esforço vai reforçar ainda mais as iniciativas do nosso sistema”, ressaltou o presidente da ABDE, Heraldo Neves, em sua fala final.

TEMAS- O Seminário foi dividido em painéis e entre os temas debatidos estavam: o panorama do Setor de Turismo para 2023; Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor; o Papel do Novo Fungetur como instrumento de política pública para o segmento; Aspectos Técnicos e Operacionais (credenciamento, liberações, acompanhamento, fiscalização dos Contratos do Fungetur, Cadastur; concessão de crédito com os recursos do Novo Fungetur sob a ótica das Instituições Financeiras de Desenvolvimento; e Novo Fungetur: contribuindo para a manutenção das MPE’s).

ACORDO DE COOPERAÇÃO- A iniciativa é fruto de um Acordo de Cooperação firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação Brasileira de Instituições Financeiras. Ele foi construído para desenvolver ações de apoio a investimentos em turismo, divulgar as formas existentes de apoio da ABDE ao setor e instruir empreendedores e investidores privados quanto aos aspectos formais da apresentação de pleitos às instituições financeiras credenciadas ao Fundo Geral de Turismo.

SOBRE O FUNGETUR- O Fungetur é o fundo especial de natureza financeira do MTur e disponibiliza três linhas de crédito para financiamentos que podem ser tomados por todos os empresários do setor turístico que tenham registro válido no Cadastur.

Ele é destinado preferencialmente aos segmentos de micro, pequenas e médias empresas. Por meio da oferta de crédito às empresas direta ou indiretamente ligadas ao turismo, promove a elevação do nível dos serviços prestados ao turista, a expansão das oportunidades de instalação de novos negócios, além da geração de emprego e renda.

Os principais objetivos do Fungetur são: proporcionar crédito competitivo para os empresários do setor de turismo; apoiar a infraestrutura turística básica; gerar renda; aumentar a oferta de empregos diretos e indiretos e proporcionar o desenvolvimento do turismo.

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo