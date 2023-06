Rio sediará um dos maiores eventos mundiais de gastronomia

Rio de Janeiro (RJ) será palco em novembro do Latin America’s 50 Best Restaurants. Crédito: Luciola Varela/MTur

Um evento inédito no Brasil vai ajudar a jogar luz sobre uma das maiores virtudes nacionais, cuja fama corre mundo afora: a sua rica gastronomia! No dia 28 de novembro deste ano, o Rio de Janeiro (RJ) sediará o Latin America’s 50 Best Restaurants, uma das principais premiações globais do gênero que, há exatamente uma década, reconhece - e celebra - o talento, a inovação e a variedade dos melhores restaurantes e chefs da região. (Saiba mais AQUI )

Após ter como palco países a exemplo de México, Argentina, Colômbia e Peru, a cerimônia, ambientada desta vez no icônico Hotel Copacabana Palace, em parceria com a Prefeitura Municipal, trará à Cidade Maravilhosa influentes personalidades do cenário gastronômico do continente. A seleção é organizada pela William Reed, empresa controladora do evento, a partir de avalições de um influente grupo de 300 líderes da indústria de restaurantes na América Latina.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, comemora a escolha do Rio e destaca os esforços para fomentar a associação de viagens às delícias da boa mesa. “O Rio novamente ocupa lugar de destaque na promoção do Brasil. Da mesma forma que a nossa rica culinária, que conta com o Programa Nacional de Turismo Gastronômico para qualificar a oferta de destinos e roteiros do segmento, reforçando uma das principais vocações do país para encantar turistas”, ressalta.

Restaurantes brasileiros já ocupam lugar de destaque no famoso “olimpo” da gastronomia latino-americana. Na edição de 2022 da premiação, realizada no México, o país teve 10 estabelecimentos consagrados entre os 50 melhores da região. Destaque para A Casa do Porco, de São Paulo (SP), que conquistou o 4º lugar; o carioca Oteque, na 12ª posição; o Evvai, também da capital paulista, no 14º posto, e o Lasai, do Rio de Janeiro (RJ), no 20º lugar.

O grande vencedor da concorrida seleção do ano passado foi o restaurante Central, de Lima, capital do Peru - cidade esta que sediou a primeira versão do Latin America’s 50 Best Restaurants, ainda no ano de 2013. Durante o processo de avaliação dos estabelecimentos envolvidos na disputa, cada um dos julgadores vota confidencialmente e escolhe as suas 10 experiências culinárias favoritas dos últimos 18 meses.

ESTRUTURAÇÃO- O Programa Nacional de Turismo Gastronômico é uma política púbica que traz diretrizes e estratégias para desenvolver e estruturar o segmento no Brasil. Elaborada em conjunto com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o Instituto Federal de Brasília (IFB) e especialistas, a iniciativa busca valorizar e efetivar a vocação gastronômica natural do Brasil como destino de excelência e, assim, ampliar vantagens competitivas do país. (Saiba mais AQUI )

Por meio do programa, são oferecidas ferramentas como um manual técnico-orientador ilustrado sobre roteirização turística voltado a destinos, com foco em turismo gastronômico, e uma websérie no YouTube detalhando o processo de roteirização. Além disso, haverá em breve a disponibilização de um Curso de Extensão em Turismo Gastronômico para gestores turísticos na plataforma de qualificação do MTur;

DIVULGAÇÃO- A promoção internacional da gastronomia foi tema de videoconferência em fevereiro deste ano com a ministra Daniela Carneiro, representantes do Ministério das Relações Exteriores e Rosa Moraes, presidente para o Brasil do The World's 50 Best Restaurants, também organizado pela William Reed. O encontro selou o início de uma parceria entre diplomatas brasileiros e o MTur para apoiar ações da pasta nos países onde atuam.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo