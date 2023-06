MTur e UFF lançam curso para especialização em atrativos naturais e culturais

O Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) lançam nesta quinta-feira (15/06), das 19h às 21h, o curso de “Especialização Técnica em Atrativos Culturais e “Especialização Técnica em Atrativos Naturais”. As vagas serão destinadas aos guias regionais de turismo, com Cadastur ativo e habilitados para atuação em um dos quatro estados da macrorregião Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo).

A iniciativa é organizada pelo LabPGTUR juntamente ao Núcleo de Projetos, ambos da Faculdade de Turismo e Hotelaria (FTH), da Universidade Federal Fluminense. O evento será transmitido pelo canal no Youtube, AQUI .

Para participar do lançamento faça sua inscrição AQUI .

Segundo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, as capacitações têm o objetivo de preparar os profissionais para atender bem os turistas. “Temos visto a procura crescente dos turistas nacionais e internacionais pelos destinos de natureza e os que se destacam em atrativos culturais. Estes cursos buscam desenvolver a expertise dos nossos trabalhadores para bem atender os turistas, contribuindo, assim, para um turismo de excelência para os brasileiros e, também, estrangeiros que nos visitam”, afirma a ministra.

As inscrições para especialização em atrativos culturais estarão disponíveis a partir do dia 21 de junho. Para o curso de especialização em atrativos naturais serão liberadas vagas durante o 1º semestre de 2024. Ao total, serão 760 vagas, sendo 380 para Especialização Técnica em Atrativos Culturais e 380 para Especialização Técnica em Atrativos Naturais.

Os cursos serão realizados por meio de plataforma de educação a distância (EaD) com carga horária de 200 horas, sendo 160 horas teóricas e 40 horas práticas.

OBJETIVO- Ampliando a formação dos guias regionais especializados em atrativos culturais e/ou naturais, o curso permite atuação dos profissionais com base na sustentabilidade, empreendedorismo, hospitalidade, experiência, empreendedorismo e inovação, qualidade, e inclusão social. A qualificação permite ainda que os guias atuem de maneira diferenciada expandindo o seu mercado de trabalho e contribuindo para melhorar os serviços turísticos prestados e oferta turística.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo