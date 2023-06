Senadores elogiam atuação de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo

Senadores que fazem parte da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal elogiaram a atuação da ministra do Turismo Daniela Carneiro a frente da Pasta. Em audiência pública nesta quarta-feira (14.05), a ministra apresentou ações e programas que estão sendo desenvolvidos em todo o país e que já impactam na recuperação do setor neste ano. Segundo relatório do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), o setor deve arrecadar neste ano R$ 752,3 bilhões e chegar a 7,9 milhões de empregos.

Ao iniciar a fala, a ministra destacou as premissas da sua gestão, com foco em sustentabilidade e a preparação dos destinos turísticos; acessibilidade e inclusão; diálogo e participação social e a reconstrução do setor incluindo cada vez mais públicos que não tem acesso ao turismo. “Juntas, essas ações vão colocar nosso país em um novo patamar, conferindo um grande potencial competitivo”, reforçou a ministra.

A ministra informou aos senadores que, desde que assumiu a Pasta, tem atuado de forma interministerial, principalmente, as políticas sociais e de inclusão do Governo Federal. Um dos exemplos trazidos pela ministra é o projeto Experiências do Brasil Original, desenvolvido em parceria com os Ministérios dos Povos Indígenas, Igualdade Racial e Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que vai desenvolver o turismo de base comunitária em destinos que envolvem comunidades tradicionais. “Vamos fomentar o turismo nesses locais, mas preservando a cultura e saberes”, afirmou a ministra.

Ampliar a qualificação profissional também é uma das metas da ministra para atrair mais visitantes ao Brasil. “É uma demanda especial solicitada pelo presidente e estamos firmes nisso. Já conseguimos ofertar 4.491 vagas em mais de 30 cursos profissionalizantes gratuitos, ofertados em parceria com institutos, universidades e sistema S”, pontuou Daniela Carneiro.

Outras prioridades trabalhadas pela ministra desde que assumiu a Pasta são a inclusão e a acessibilidade no Turismo. “Trabalhamos na atualização dos guias Como Atender Bem pessoas com deficiência, idosos e LGBTQIA+, que estão disponíveis para toda a população, e o perfil do turista com deficiência, que dá visibilidade as necessidades desses públicos”, explicou.

A melhoria da infraestrutura turística foi outro tema abordado pela gestora, que destacou que a prioridade em retomar as obras paradas e dar andamento aos 1.975 contratos ativos. “Juntos, eles somam um investimento de R$ 2,4 bilhões para o setor no Brasil”, complementou.

Os parlamentares da Comissão enalteceram a apresentação da ministra e demonstraram publicamente o apoio do Senado Federal no desenvolvimento de ações para fomentar a atividade no país. “Nós vamos potencializar os destinos turísticos consolidados, formando a mão de obra, agregando valor ao produto, estabelecendo as histórias locais e Vossa Excelência vai contar com o apoio do senado porque essa é uma questão de estado. O Brasil tem um potencial extraordinário e temos a responsabilidade de realizar esse potencial. Parabéns, ministra”, enfatizou o senador Rogério Marinho (PL-RN)

O senador Jorge Seif (PL-SC) ressaltou o potencial do Brasil em atrair turistas estrangeiros. “Desejo para senhora todo o sucesso! Que a senhora encontre todo o apoio não só no Senado Federal, mas nos demais ministérios e conte com o Senado Federal para que o nosso Brasil bombe de tantos turistas, empregando, trazendo capital estrangeiro e revelando as belezas desse Brasil para esse mundão”, afirmou o senador.

Daniela Carneiro lembrou que o Ministério do Turismo precisa trabalhar a imagem do Brasil lá fora para atrair turistas cada vez mais responsáveis com as pessoas, meio-ambiente, a cultura e saberes nacionais. A ministra ressaltou a parceria com os ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania e o das Mulheres na prevenção à exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres. “O turismo é um tema transversal e essas pautas eu fiz questão de trazer para o turismo. A proteção das nossas mulheres, crianças e adolescentes está no topo da minha atuação desde sempre”, ressaltou.

Essa atuação da ministra foi enaltecida pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF). “Não esperava nada menos do que isso vindo da senhora, que sempre defendeu a proteção da criança e do adolescente. A senhora é um soldado fiel nesse tema há muitos anos. Parabéns pelo trabalho”, afirmou a senadora.

Também foram citadas ações para a atração de investimentos, incentivo ao turismo sustentável, facilitação de crédito e a valorização do patrimônio cultural e natural no turismo, através do programa Revive Brasil.

INTERLOCUÇÃO– Ao finalizar a apresentação na Comissão, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, apresentou a nova Cartilha Parlamentar do Ministério do Turismo, com dicas e orientações sobre programas, projetos, normas de repasses federais que ajudam na formulação de emendas parlamentares para o turismo.

Ainda agradeceu o apoio dos senadores na aprovação de leis que incentivam o setor, como a MP 1.138, que beneficia as agências de turismo, operadoras e cruzeiros marítimos reduzindo o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), preservando 354 mil empregos; e a MP 1.147, que deu continuidade ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse, e reduziu a zero as alíquotas do PIS e Cofins do setor aéreo.

“Temos que sensibilizar a todos, gestores, parlamentares, sobre a força do turismo, que é a mola propulsora do país, gera economia, emprego e renda, e, por isso, precisamos fortalecer essa política pública”, finalizou Daniela Carneiro.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo