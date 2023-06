Tecnologia 3D vende cobertura de R$ 32 mi da Tecnisa

Usando o aplicativo desenvolvido pela Meta Original, a Tecnisa vendeu um apartamento no valor de R$ 32 milhões em uma transação sem precedentes realizada via internet.

O cliente visualizou o anúncio do lançamento do Kalea Jardins e, por meio de um aplicativo de mensagens, agendou com um dos corretores de vendas da Tecnisa uma visita online pelo apartamento decorado e as áreas comuns do empreendimento.

O tour virtual é uma experiência 3D imersiva e interativa, desenvolvida pela Metaoriginal, um novo sistema permite aos usuários visualizarem o empreendimento em tempo real, oferecendo qualidade visual, detalhamento de materiais e iluminação impressionantes. Além disso, é possível realizar alterações instantâneas nos mobiliários, cores e ambiência durante o "passeio".

Toda a negociação, cadastro, envio de documentos e a assinatura do contrato foram finalizados sem a necessidade de deslocamento do comprador. Embora ainda seja uma novidade, a aquisição online de imóveis vem ganhando força. Segundo uma pesquisa realizada pela Abrainc (pesquisa na íntegra aqui?), Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, lançada em novembro de 2021, 6% das negociações com imóveis realizadas em 2020 foram efetivadas com êxito totalmente pela internet. O potencial de negócios com o aperfeiçoamento da tecnologia, que não exige aparatos adicionais ou óculos de realidade virtual, certamente é maior nesse período pós-covid.

A Metaoriginal é uma empresa de soluções digitais desenvolvida por um time de profissionais brasileiros que tem oferecido sua tecnologia para empreendimentos em solo norte-americano e também para os Emirados Árabes.

Outras informações estão disponíveis no site da empresa: www.metaoriginal.com