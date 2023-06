Destinos brasileiros que são cenários para casar

Nesta terça-feira (13) é celebrado o Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E para dar uma “ajudinha” aos casais que estão só enrolando (e também para os solteiros sonhadores, que já estão pensando em achar um par e fazer uma festa bem romântica), o MTur tem dicas de destinos para você ter o Brasil como plano de fundo das suas fotos. Trata-se do “destination wedding” (ou destino de casamento), uma tendência onde os noivos saem de sua cidade para eternizar o seu “felizes para sempre” em outro destino turístico nacional.

Diga “sim” para o Brasil e coloque o país no top 1 da sua lista, pois ele é recheado de lugares que agradam diferentes estilos. De matas intocadas a paisagens bucólicas, de cidades históricas a grandes metrópoles modernas, a terra verde e amarela espalha seus traços de diversidade e compõe um cenário único para quem quer deixar ainda mais especial esse momento.

Mas, com tanta opção linda, como escolher o destino dos sonhos para a hora de trocar as alianças? Calma que o MTur está aqui para lhe ajudar. Conversamos com fotógrafos especialistas no assunto e temos dicas valiosas de lugares para vocês programarem o grande dia.

Leonardo Moura é fotógrafo especializado em casamentos há 4 anos e nesse tempo já viveu fortes emoções, pois ele roda o Brasil junto com noivos e noivas para eternizar momentos de amor. “Eu trabalho com o que amo, que é celebrar o amor, e ainda consigo vivenciar a imensidão e a plenitude das belezas desse país”, explica.

Morador de Cachoeiras de Macacu (RJ), Léo já viajou para fotografar casamentos em diversos estados do Brasil, passando por quatro regiões: Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A experiência do fotógrafo, além de render imagens que mais parecem uma cena de filme, também fez com que ele entendesse o que é mais importante para os noivos na hora de escolher um destino: “A escolha do lugar vai muito do estilo dos noivos. Tem gente que quer se casar com roupas mais fechadas, então busca um destino frio e com neblina. Outros querem valorizar a cultura do local no qual estão se casando, então optam por vestir roupas de crochê, por exemplo. E tem aqueles que escolhem destinos mais ‘intimistas’. Então, o primeiro passo é pensar na identidade do casal”.

Felipe Sousa concorda com a visão do colega de trabalho e acredita que o primeiro passo é se ver casando no destino escolhido. Fefa, como é chamado pelos clientes, atua no mercado do “felizes para sempre” há 10 anos e de lá para cá já conheceu lugares e histórias inusitadas de casais que vão do “mais tradicional” ao “mais diferentão”. “As pessoas escolhem se casar em um destination wedding, porque elas querem viver um momento realmente único, seja pela beleza do destino, pela cultura, por sair da rotina ou por realmente ser um sonho visitar aquele lugar”, relata o profissional.

Fefa é de São Paulo (SP) e já fotografou casamentos em quatro regiões (Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte). Mesmo a trabalho, não perde tempo de curtir os destinos: “Gosto de conhecer cartões postais da cidade, ir aos comércios, comer algo típico e fotografar a cidade. Viajar é uma das melhores sensações que podemos nos presentear nessa vida e vivenciar tudo isso junto da família e amigos para um propósito tão único na sua vida, com certeza será inesquecível”.

Léo também aproveita a vida de turista entre um casamento e outro e dá uma dica importante para os noivinhos: “Sempre digo para os meus clientes que viajar é renovar a alma, trazer memórias afetivas e se desconectar com o dia a dia corrido. Os destinos de casamento são frutos de uma conexão e memória que o casal criou naquele lugar. Por isso, escolha com amor o seu destino e desfrute de tudo que ele pode oferecer”, ressalta.

DESTINOS– De acordo com o fotógrafo Leonardo, existem diferentes estilos de casamento, que vão do mais tradicional, ao estilo boho, boêmio, rústico, vintage, urbano, etc. Conheça alguns destinos que se encaixam com a “vibe” de cada casamento:

FLORESTAS E SERRAS– Os amantes da natureza devem imergir em um espaço verde. Eles podem se casar em meio a um céu azulado, ou em um cenário com árvores com copas a perder de vista. Também é possível ter como plano de fundo serras que vão parecer uma “pintura” de tão bonitas, ou, quem sabe, tirar fotos de casamento em uma cachoeira. A beleza desses ambientes por si só já deixa no ar o clima de romance místico.

Alguns destinos são: Foz do Iguaçu (PR), Chapada dos Veadeiros (GO), Presidente Figueiredo (AM), Chapada dos Guimarães (MT), Chapada Diamantina (BA), e Rio Branco (AC).

CAMPO E VINÍCOLAS– Os campos e vinhedos tem um charme que mescla o estilo rústico com um toque de requinte. É claro que esses destinos agregam todos os tipos de casamento, mas quem escolher “dizer sim” em um campo ou em um vinhedo brasileiro vai ter o espaço ideal para fazer uma grande festa com a família e amigos.

Alguns destinos são: Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG), Gramado (RS), Domingos Martins (ES), Teresópolis (RJ), São Joaquim (SC) e Guaramiranga (CE).

RUÍNAS E CASTELOS– Casais que gostam de tradição, mas querem inovar, podem escolher as ruínas e castelos do Brasil como palco para belíssimas fotos de casamento. A mistura de história com a imponência das fortificações ao estilo medieval vai dar aquele ar de casamento de realeza.

Alguns destinos são: São Miguel das Missões (RS), Macapá (AP), Jarinu (SP), Belo Horizonte (MG), Queimado (ES), Garanhuns (PE) e Natal (RN).

PRAIAS– Sol e mar são sempre uma boa combinação para tudo nessa vida, em especial para um plano de fundo de um casamento. Afinal, as praias brasileiras parecem o paraíso e combinam demais com o amor. De águas coloridas a igrejinhas históricas, as praias são o destino para os casais que querem a energia das águas para abençoar a união.

Alguns destinos são: Fernando de Noronha (PE), Cabo Frio (RJ), São Miguel dos Milagres (AL), Trancoso e Caraíva (BA), Búzios (RJ), Tibau do Sul (RN), Ilha do Mel (PR), Jericoacoara (CE) e Alter do Chão (PA).

CIDADES– Amantes da vida urbana vão ter muitas opções de destinos para eternizar o casamento. As cidades históricas e as grandes metrópoles são indicadas para quem quer deixar a cerimônia com aquela cara de vida urbana, sem perder, claro, o charme e a elegância que esse momento deve ter. O plano de fundo pode ser prédios cosmopolitas ou igrejas centenárias, isso vai depender da escolha dos “pombinhos”.

Alguns destinos são: São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Brasília DF), Porto Alegre (RS), Ouro Preto (MG), Belém (PA), São Luís (MA), Salvador (BA) e São Cristóvão (SE).

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo