Prêmio Braztoa de Sustentabilidade está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/2024, uma iniciativa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo que conta com o apoio do Ministério do Turismo (MTur). As inscrições vão até 21 de agosto e podem ser realizadas por operadoras associadas, empresas e organizações da sociedade civil e instituições governamentais vinculadas ao turismo, fundações, associações, iniciativas da comunicação, projetos inovadores, e trabalhos e pesquisas acadêmicas. A premiação é o principal reconhecimento em turismo sustentável no Brasil.

Nesta edição, o Prêmio completa 11 anos com mais de mil iniciativas inscritas e 104 premiadas, provenientes de todas as regiões do Brasil. O objetivo é incentivar, reconhecer e dar visibilidade para iniciativas que se destaquem como as melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional no tripé social, ambiental e econômico, contribuindo com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, incentiva a participação no Prêmio, pois ressalta a importância da iniciativa. “Estamos muito felizes em anunciar mais um Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, que chega nesta 11ª edição aprimorado, prestigiando ações sustentáveis no turístico. Convidamos todos a fazerem sua candidatura e mostrarem, por meio de iniciativas inovadoras, a força que o turismo tem para ser um instrumento de suporte ao meio ambiente”, ressaltou a gestora.

A presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo, também ressaltou a relevância do prêmio no âmbito do turismo de natureza: “Continuamos nossa meta de estimular a cadeia do turismo a agir de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, além de incentivar a indústria turística a oferecer produtos, serviços e experiências sustentáveis e possibilitar a multiplicação de boas iniciativas”, disse.

CATEGORIAS- Serão reconhecidas 10 iniciativas em duas categorias (Gestão/Governança e Experiência/Produto), além de Destaques e possíveis menções honrosas. Tanto na categoria Gestão/Governança quanto na categoria Experiência/Produto poderão se inscrever operadoras associadas à Braztoa, e parceiros de negócios (empresas vinculadas ao setor de turismo) ou parceiros institucionais (fundações, associações, organizações da sociedade civil e instituições governamentais que atuem no setor turístico), associados ou não associados à Braztoa.

Já a categoria Destaque será um espaço para projetos inovadores, com menos de 2 anos de atividades; além de iniciativas da comunicação (jornal, matérias, artigos, etc.); e/ou trabalhos e pesquisas acadêmicas que tenham grande potencial na construção de um turismo mais sustentável (a partir da validação dos jurados).

AVALIAÇÃO- As iniciativas inscritas serão avaliadas com base nos critérios: abrangência, replicabilidade, relevância, inovação, coerência, extensão do impacto e contribuição com a mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Além disso, os participantes do Prêmio serão analisados, em todas as etapas do processo seletivo, quanto ao seu alinhamento com os valores da Braztoa: ética e transparência; comprometimento e responsabilidade; colaboração e parceria; inovação; criatividade; dinamismo e resiliência; e sustentabilidade sistêmica.

PREMIAÇÃO- O Prêmio tem como foco central iniciativas que representem as melhores práticas em sustentabilidade no setor de turismo. Dessa forma, os vencedores não são as empresas e organizações em si, mas as ações sustentáveis que foram inscritas por elas.

Os vencedores são reconhecidos publicamente na Cerimônia de Premiação, que acontece simultaneamente à Convenção Braztoa, em local e data a serem anunciados posteriormente, com certificado de participação e troféu. As iniciativas vencedoras serão divulgadas no Anuário Braztoa 2024, bem como em seus canais de comunicação e nos canais dos parceiros de mídia. Além disso, todos os vencedores passam a integrar a Rede Braztoa de Sustentabilidade.

