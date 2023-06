Férias de julho contarão com mais de 4,2 mil voos extras pelo país

O mês de julho está chegando e junto com ele as férias escolares, período que movimenta milhares de turistas pelo país. Neste ano, a perspectiva do setor está alta. Isso porque, de acordo com levantamento do Ministério do Turismo, divulgado nesta segunda-feira (12.06), o setor aéreo deve ofertar mais de 4,2 mil voos extras durante o mês. A região que mais deve receber voos no período é o Nordeste, conhecido por sua extensa costa litorânea e destinos paradisíacos.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destaca a importância deste período para a economia do país. “Com as férias escolares e o clima favorável em grande parte do país, julho atrai uma quantidade significativa de turistas em busca de belas praias, rica cultura, paisagens exuberantes e aventuras emocionantes. Essa demanda aquece a indústria do turismo e impulsiona o crescimento de segmentos como hospedagem, transporte, gastronomia e atividades turísticas”, comemora.

A Latam Brasil informou que ofertará quase metade dos voos extras no período (1,9 mil), com maiores incrementos para o Nordeste brasileiro. Ao todo, a empresa prevê a realização de 24,5 mil voos, montante 17% superior ao registrado no ano passado. A estimativa é de que 3,6 milhões de passageiros sejam transportados no período. Ainda segundo a empresa aérea, o planejamento da malha aérea foi realizado de forma sustentável para gerar mais conectividade aos brasileiros.

Já a Azul Linhas Aéreas informou um aumento de 1.459 voos no período, com a inclusão de seis novas rotas partindo do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia com destino a cidades como Salvador (BA), Recife (PE) e Caldas Novas (GO). De acordo com a companhia, a capital pernambucana (hub da companhia) receberá a maioria dos incrementos. “Estamos preparando uma alta temporada focada em cidades turísticas e rotas que levam os clientes de pontos estratégicos até dois dos nossos principais hubs”, pontuaram.

A Gol também disponibilizará voos extras para o mês, um incremento de 880 voos. As regiões Nordeste e Norte terão um crescimento de 19% e 17% nas decolagens. Já o Sul e o Sudeste contarão com alta de 15% e 14% nas decolagens. A empresa também está adicionando 18 novas rotas durante o período e 13 rotas adicionais, sendo 7 para o Nordeste. A expectativa é de crescimento de 10% em operações na malha aérea e 15% em capacidade, em comparação com julho de 2022.

O setor aéreo representa um dos principais meios de transportes para as férias de julho. O período é uma oportunidade para promover e preservar o patrimônio cultural e natural do Brasil, contribuindo para a valorização e conservação das riquezas turísticas. Com eventos, festivais e atividades específicas para essa época do ano, o turismo brasileiro aproveita o mês de julho como uma vitrine para encantar e atrair visitantes, proporcionando experiências inesquecíveis e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo