EB5 Capital Comemora a Conclusão do Financiamento do Projeto Hutchinson Island (JF38)

WASHINGTON, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EB5 Capital anunciou hoje o fechamento do seu investimento preferencial de US$40 milhões para o conjunto residencial Hutchinson Island da Daniel Corporation (JF38), em Savannah, Geórgia.



A EB5 Capital está investindo US$40 milhões em ações preferenciais Classe A no conjunto residencial de 288 unidades da Daniel Corporation, localizado do outro lado do rio Savannah, no centro histórico de Savannah. O projeto fica perto do Centro de Convenções e do The Westin Harbor Golf Resort e consistirá em seis edifícios residenciais de quatro andares com 462 vagas no estacionamento. A construção do conjunto residencial Hutchinson Island (JF38) deve ter início em breve, com as primeiras unidades com entrega prevista para o início de 2025.

“Savannah tem tido um crescimento substancial de empregos e investimentos de capital nos últimos anos, após o aumento da atividade econômica no Porto de Savannah”, disse Jonathan Mullen, Vice-Presidente Sênior de Investimentos da EB5 Capital. “Além disso, Savannah tem demonstrado princípios básicos sólidos no mercado de conjuntos residenciais, com uma absorção líquida positiva em 17 dos últimos 20 trimestres, juntamente com um crescimento significativo dos aluguéis anuais.”

Com o aumento das taxas de juros e os desafios enfrentados pelos bancos dos EUA, muitos credores optaram por recuar e adotar padrões de empréstimo mais rigorosos, resultando em desafios para os mutuários capitalizarem totalmente os acordos de desenvolvimento. “O investimento em ações preferenciais da EB5 Capital nos permitiu reduzir significativamente o número necessário de ações ordinárias e criar uma estrutura de capital acretiva para a Daniel Corporation e para os nossos parceiros”, disse Carter Bryars, Diretor de Operações da Daniel Corporation.

A EB5 Capital fornece investimentos de capital preferencial para projetos de construção em todos os Estados Unidos. A empresa já arrecadou aproximadamente um bilhão de dólares desde a sua fundação e continua em busca de ativos de conjuntos residenciais para investir juntamente com patrocinadores com histórico comprovado de sucesso.

Esta é a primeira parceria da EB5 Capital com a Daniel Corporation, uma construtora conceituada fundada em 1964 de Birmingham, Alabama. A Daniel tem US$1,2 bilhão em investimentos ativos em projetos, principalmente em plataformas de desenvolvimento e gerenciamento, tendo desenvolvido ou gerenciado mais de 20.000 unidades em conjuntos residenciais e mais de 1,8 milhão de metros quadrados de espaço comercial e industrial.

Sobre a EB5 Capital

A EB5 Capital oferece aos investidores estrangeiros qualificados oportunidades de investimento em projetos imobiliários comerciais geradores de empregos no âmbito do Programa de Investidores Imigrantes dos Estados Unidos (Programa de Visto EB-5). Como um dos mais antigos e ativos operadores dos Centros Regionais do país, a empresa levantou aproximadamente um bilhão de dólares em capital estrangeiro em mais de 30 projetos EB-5. Com sede em Washington, DC, o histórico e a liderança notáveis da EB5 Capital na indústria já atraíram investidores de mais de 70 países. Visite a www.eb5capital.com para mais informação.

