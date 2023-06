Conheça destinos brasileiros que promovem o turismo LGBTQIA+

Junho chegou e com ele celebramos o mês do orgulho LGBTQIA+, não é mesmo? Este público, que vem ganhando cada vez mais espaço nos destinos turísticos nacionais e internacionais, representa 1 em cada 10 viajantes no mundo e 15 % de todo o faturamento do setor, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT).

No Brasil, o Ministério do Turismo disponibiliza algumas ações para tornar o setor de viagens mais inclusivo e sem preconceitos. Entre elas, destaca-se o guia de bolso com “Dicas para atender bem turistas LGBTQIA+”, que contém informações destinadas a orientar prestadores e estabelecimentos de serviços turísticos. Além disso, a Pasta tem identificado vários destinos que compactuam do que vem sendo trabalhado pela cartilha e Agência de Notícias do Turismo traz alguns roteiros que propõem muita diversão, lugares instagramáveis, opções gastronômicas, museus e muito mais. Veja abaixo:

Confira algumas dicas da Cartilha clicando AQUI ou assistindo ao vídeo abaixo:

SÃO PAULO– A cidade que não para, São Paulo (SP) é o centro da diversidade e possui várias opções para a comunidade LGBTQIA+. A destino possui a maior parada do Orgulho LGBTQIA+ do Brasil, repleta de shows e atrações de artistas famosos. Nesse ano a movimentação já começou, de acordo com a pesquisa realizada pela “Quero Passagem”, a expectativa para esse ano é vender mais de 10 mil passagens para o período da “Parada”. Também conhecida como sinônimo de liberdade, a praça Roosevelt é um grande encontro de diversidade, com bares e restaurantes badalados e cheio de atrações.

São Paulo também conta com um museu específico para a comunidade. O Museu da Diversidade Sexual traz história, memória, arte, acolhimento e desenvolvimento de pesquisas. O espaço possui entrada gratuita e promove reflexões e diálogos sobre a diversidade sexual com exposições arrebatadoras. Ainda para quem gosta de cultura, a cidade possui outros museus, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo), a Japan House, ou os temáticos como o museu literário Casa das Rosas e o MIS (Museu da Imagem e do Som).

O estado oferece ainda opções tranquilas para a prática do SlowTravel, como a pousada a Rosa e o Rei, feita para relaxar em São Francisco Xavier, município com morros e muito verde. Mais ao Sul, o tradicional quiosque da Cris, na praia de Itacaré em São Vicente oferece drinks, culinária diversa e uma bela vista para a praia.

RIO DE JANEIRO– Atraindo muitos turistas pela sua beleza natural de praias e morros, o Rio de Janeiro oferece praias com barracas LGBTQIA+ em Ipanema e Copacabana, que apontam a localização com bandeiras LGBTQIA+. Na região, o Quiosque Rainbow é referência e apresenta deliciosos pratos e música ao vivo.

Para quem gosta de dançar a diversão é garantida na cidade maravilhosa, com festas e baladas que oferecem muita música, cores, respeito e lugares instagramáveis para registrar momentos inesquecíveis da sua viagem.

BELO HORIZONTE– Palco de alguns festivais, a capital mineira tem se tornado um dos destinos preferidos do público LGBTQIA+. A cada esquina é possível encontrar um barzinho para tomar aquela cerveja com os amigos. A região da Savassi é a grande concentração de bares e baladas da comunidade.

Uma dica imperdível também é a Lagoa da Pampulha, um complexo em volta da Lagoa que recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO. Museu a céu aberto e cenário da série 3% da Netflix, o Instituto Inhotim traz um incrível acervos de arte contemporânea do Brasil com cores e representatividade.

FLORIANÓPOLIS– Apelidada de “Ilha da Magia”, Florianópolis abastece os roteiros da comunidade LGBTQIA+. Falando um pouco de mar, a Praia do Rosa, que fica a 1h30 do centro, promove o Gay Surf Brazil, um evento focado no público LGBTQIA+, que recebe surfistas do mundo todo. A Praia Mole também é famosa, na região existe uma variedade de bares por toda a orla, alguns com música ao vivo, banda ou DJ, opções de drinks e pratos diversos.

A cidade é responsável por apresentar praias e uma natureza incrível, além de música e diversão no bar Jivago Social Club, que proporciona uma experiência única de karaokê.

BRASÍLIA– E a nossa capital não ficaria de fora das atrações. Assim como em outras cidades, Brasília também realiza a parada do orgulho, conhecida como Brasília Orgulho, reunindo uma multidão pela Esplanada dos Ministérios. Cheia de representação, Brasília fica ainda mais colorida, recebendo bandeiras do arco-íris em pontos turísticos como o Museu Nacional da República, o Teatro Nacional, a Torre de TV e outros, que ficam perfeitos para fazer aquele álbum de fotos.

Viajou para alguns dos destinos acima, marque o @Mturismo nas redes sociais com a #MTur e eternize a sua memória no nosso feed.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo