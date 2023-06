SETUR mostra experiências e particularidades de Santa Catarina para agentes de turismo

Fotos: Saul Oliveira/SETUR

Durante dois dias, as experiências e particularidades turísticas de Santa Catarina foram apresentadas para mais de 1,2 mil agentes de turismo que participaram do maior encontro da América Latina do setor de vendas no Turismo: a Convenção de Vendas 2023 da CVC, maior operadora de viagens do Brasil. O evento – que ocorreu pela primeira vez em Santa Catarina – foi realizado no Expocentro Balneário Camboriú Júlio Tedesco.

O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, destacou a participação do Governo do Estado na convenção anual da CVC, principalmente com a capacitação dos agentes de turismo. “Foram dois dias de capacitação técnica, mostrando todas as experiências, particularidades do estado de Santa Catarina”, comentou.

Para Evandro Neiva, este é um momento de reposicionamento de Santa Catarina na relação das opções de turismo, impulsionando o que já está consolidado que é a temporada de verão, como também posicionar outros destinos catarinenses em outras estações do ano.

No último dia 30 de maio, o governador Jorginho Mello lançou oficialmente no calendário turístico do estado a Estação Inverno Santa Catarina, que vai de 1º de junho a 30 de setembro. Uma ação conjunta de vários órgãos públicos estaduais, com a participação do Sebrae e Fecomercio-SC, que vai transformar, em poucos anos, a maneira do estado se posicionar como destino turístico na estação mais fria do ano.

“Não é porque o verão é um produto consolidado que ele não tem que ter um trabalho muito ativo de promoção. Vamos continuar dando a importância ao sol e mar cada vez mais, porém ao mesmo tempo, vamos posicionar os outros destinos de Santa Catarina de um calendário com as estações bem posicionadas. A estação de inverno de Santa Catarina, que acontece no estado inteiro, tem muito a ser explorado e essas oportunidades, como esse evento da CVC, são importantes para que possa estar levando o produto de Santa Catarina para todas que vendem o turismo na ponta”, destacou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nas 11 apresentações feitas pelo guia de turismo, Rodrigo Stupp, do Guia Manezinho, os agentes puderam conhecer características de nossas regiões turísticas e foram exibidas particularidades do estado como patrimônio, natureza, turismo de aventura, ecoturismo e história. Uma espécie de viagem virtual por cinco macrorregiões seus potenciais e com direito à experiência de respirarem o aroma de essência extraída da araucária espalhada pela sala.

Um dos objetivos com essas apresentações foi também ampliar o tempo de permanência do turista em Santa Catarina. “Mostrar que nós somos mais que uma paixão de verão. É isso que a gente tem que fazer, despertar esse olhar. É sobre estar em Santa Catarina”, disse Rodrigo.

Na terça-feira, 6, último dia do evento, ocorreu a maior famtour – viagens de familiarização, onde os agentes de viagens são convidados a conhecer os produtos e serviços turísticos de um destino – da história de Santa Catarina, com mais de mil pessoas visitando os principais atrativos turísticos de Balneário Camboriú, um city tour por Blumenau, além de visita ao Beto Carrero World. Esse tipo de viagem favorece o conhecimento dos líderes, para melhores recomendações aos clientes, em viagens à cidade.