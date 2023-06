Associação Portelense busca vaga na final da Copa Região Celeiro

A Associação Portelense, equipe de futebol de Tenente Portela, está determinada a garantir sua vaga na final da Copa Região Celeiro na categoria Master 50. No próximo domingo, às 10 horas, a equipe enfrentará o América de Santo Augusto no Campo do Santos, em Três Passos, em um jogo crucial para confirmar sua classificação.

A equipe de Tenente Portela possui uma vantagem confortável, podendo perder por até 2 gols de diferença. No jogo de ida, realizado no Estádio da Baixada, casa do E.C Miraguai, em Tenente Portela, a equipe conquistou uma vitória convincente de 3 a 0 sobre o adversário. Caso confirmem sua classificação, enfrentarão o vencedor do confronto entre Santos de Três Passos e América de Humaitá, que também se enfrentam no mesmo dia e local, às 15 horas. No jogo de ida, a equipe de Três Passos saiu na frente, vencendo por 3 a 2, e agora joga pelo empate.

A competição também apresenta outras duas categorias que disputam suas respectivas semifinais. Na categoria Aspirantes, o Flamengo de Crissiumal receberá em casa, no sábado, a Associação Candelária, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Na outra semifinal, no domingo, no Braga, o Gaúcho enfrentará o Tigre de Barra do Guarita, que venceu o confronto anterior por um expressivo placar de 6 a 0.

Na categoria principal, no sábado, em Crissiumal, o Flamengo buscará consolidar sua vantagem após vencer o jogo de ida por 4 a 2 contra a Associação Candelária. Na outra semifinal, em Pinhal, a equipe da Associação Pinhalense disputará a vaga com o Atlético de Horizontina, em um confronto que terminou empatado em 2 a 2 no primeiro jogo.

A Copa Região Celeiro está repleta de emoção e promete partidas acirradas nas semifinais, com as equipes lutando arduamente para garantir seu lugar na grande final da competição. Os torcedores locais aguardam ansiosos por mais um fim de semana repleto de grandes jogos e expectativas.

