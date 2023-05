Chuva forte coloca Recife em alerta máximo e suspende aulas

A cidade do Recife entrou em estágio de alerta máximo nesta quarta-feira (24) em razão das fortes chuvas registradas. De acordo com o centro de operações local, os alagamentos causam ocorrências em diversos pontos, impactando a rotina da capital pernambucana. Nas últimas horas, o volume de chuva registrado chegou a 75,85 milímetros (mm), o equivalente a 23% da média histórica de todo o mês de maio, que é de 328,90 mm.

“A previsão do tempo indica possibilidade de chuvas moderadas no Recife nas próximas 24 horas. As equipes municipais estão mobilizadas e monitorando a situação. As aulas foram suspensas na rede municipal de ensino e a população deve procurar sair de casa apenas em caso de necessidade”, destacou o centro, por meio de nota.

Abrigos

A prefeitura do Recife abriu cinco abrigos para acolher pessoas que precisem deixar suas casas provisoriamente. Os espaços recebem demandas espontâneas e encaminhamentos da Secretaria Executiva de Defesa Civil e estão situados nas seguintes áreas: CSU Bidu Krause - Avenida 11 de agosto SN; Escola Paulo Sexto VI - Rua Guaíra, 200, Linha do Tiro; Escola Diná de Oliveira - Rua São Mateus, s/n, Iputinga; Escola Célia Arraes - Rua José Noya, 117, Várzea; e Igreja Batista de Coqueiral - Rua Coripós, 91, Coqueiral.

Serviços

“Devido às fortes chuvas nesta quarta-feira, alguns serviços municipais oferecidos pela prefeitura do Recife tiveram atendimento presencial alterados”, informou a prefeitura. No Procon Recife, localizado no bairro da Boa Vista, não haverá expediente nos postos de atendimento do órgão localizados nos centros comunitários da Paz, os chamados Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Helder, no Coque).As agências de emprego, escolas profissionalizantes e salas do empreendedor do Recife também não vão funcionar.

Museus e teatros estarão fechados nesta quarta-feira, “para evitar deslocamentos e garantir a segurança de funcionários e público”. Também foi cancelado, em razão das chuvas, o concerto da Orquestra Sinfônica do Recife, que seria realizado na noite de hoje, a partir das 20h, no Teatro de Santa Isabel.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife mantém plantão permanente e pode ser acionada pelo telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas. A orientação é que moradores de áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade. “A população deve ficar atenta aos canais digitais da prefeitura do Recife, que estarão sempre atualizados sobre a situação”, destacou o órgão.