Nova atualização do WhatsApp deve transformar o atendimento

A liberação da reserva de nomes de usuário (@usernames) pelo WhatsApp representa uma das principais atualizações de privacidade da plataforma nos últimos anos. A funcionalidade permitirá que usuários iniciem conversas utilizando apenas um identificador digital, sem a necessidade de compartilhar o número de telefone.

Segundo a Meta, a novidade busca ampliar o controle dos usuários sobre seus dados pessoais e aproximar a experiência do WhatsApp daquela já adotada em outras redes sociais baseadas em nomes de usuário.

Para Flávio Tomazio, CEO da TomTicket, empresa brasileira especializada em soluções de suporte e atendimento ao cliente, a mudança marca uma nova etapa na evolução do aplicativo.

"O WhatsApp deixa de ser um ambiente necessariamente vinculado ao número telefônico e passa a operar também como uma rede de identificação digital por nome de usuário. Para o consumidor, isso representa maior privacidade e mais controle sobre as informações compartilhadas durante as interações".

No ambiente corporativo, a atualização deverá exigir adaptações nos processos de atendimento e na gestão do relacionamento com clientes. A coexistência entre usuários identificados pelo número de telefone e aqueles que utilizarão exclusivamente o @username deverá fazer parte do cenário durante um período de transição.

"O principal desafio será administrar esse modelo híbrido sem comprometer a experiência do consumidor e a continuidade do atendimento", pontua.

Além das mudanças operacionais, sistemas de atendimento, integrações e automações precisarão ser ajustados para reconhecer o novo formato de identificação dos usuários.

Empresas devem começar a se preparar

Para empresas que utilizam o WhatsApp como um dos principais canais de relacionamento, o momento já é de planejamento. A adoção dos @usernames tende a acontecer de forma gradual e coexistirá com o modelo atual baseado em números de telefone, exigindo que plataformas de atendimento, integrações e fluxos internos estejam preparadas para operar nos dois formatos.

Além dos ajustes técnicos, será importante revisar processos de identificação dos clientes, automações e regras de atendimento para garantir uma experiência consistente durante todo o período de transição.

"As empresas que iniciarem essa adaptação desde cedo terão uma transição muito mais tranquila e conseguirão aproveitar melhor as oportunidades trazidas pela nova funcionalidade", afirma Tomazio.

Mais privacidade e novas oportunidades para as marcas

A utilização de nomes de usuário também amplia as possibilidades de posicionamento das empresas no ambiente digital. Assim como acontece nas redes sociais, as marcas poderão divulgar um identificador único (@empresa), fortalecendo sua identidade digital e reduzindo a necessidade de expor números telefônicos em campanhas de comunicação.

A expectativa é que essa mudança contribua para uma experiência mais simples para o consumidor e fortaleça ainda mais o WhatsApp como plataforma de relacionamento entre empresas e clientes.

Segurança e validação de identidade

A possibilidade de ocultar o número de telefone também traz novos desafios relacionados à segurança digital e à validação da identidade dos usuários.

Historicamente, o número telefônico funcionava como uma camada inicial de verificação em diversos processos de atendimento. Com a introdução dos usernames, as empresas tendem a adotar mecanismos complementares para confirmar a legitimidade das interações antes do compartilhamento de informações sensíveis.

"Isso exigirá que as marcas implementem processos mais rígidos dentro do fluxo de atendimento para garantir legitimidade antes de expor dados sensíveis", explica o executivo.

Segundo Tomazio, a mudança reforça a importância de estruturar o relacionamento com os clientes de forma mais ampla, distribuindo os pontos de contato entre diferentes canais digitais e reduzindo a dependência de uma única plataforma.

TomTicket acompanha a evolução da plataforma

Como empresa especializada em soluções de atendimento omnichannel, a TomTicket acompanha a evolução do ecossistema do WhatsApp e as atualizações disponibilizadas pela Meta para o WhatsApp Business.

Segundo a empresa, as adaptações necessárias serão implementadas conforme os recursos forem disponibilizados oficialmente pelas APIs da plataforma, garantindo que seus clientes continuem oferecendo uma experiência integrada, segura e contínua, independentemente da forma de identificação utilizada pelos consumidores.

"Nosso compromisso é evoluir junto com as plataformas que nossos clientes utilizam diariamente, garantindo que a tecnologia acompanhe as mudanças sem gerar impacto na operação das empresas", conclui Tomazio.

Sobre a TomTicket

A TomTicket é uma empresa brasileira especializada em soluções para gestão de suporte e atendimento ao cliente, oferecendo recursos para centralização de canais de comunicação, acompanhamento de chamados e gestão do relacionamento com consumidores e usuários.