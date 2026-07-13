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Palmeiras conquista Ladies Cup antes da volta do Brasileiro Feminino

Palestrinas superam Flamengo por 3 a 1 e são bicampeãs consecutivas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/07/2026 às 21h30

Em meio à contagem regressiva para o reinício do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, teve clube festejando título no último fim de semana. Na noite de domingo (12), o Palmeiras conquistou a sexta edição da Ladies Cup, torneio amistoso que reúne equipes do país e do exterior. Na final, as Palestrinas venceram o Flamengo por 3 a 1 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

O triunfo alviverde teve como destaque a meia argentina Lorena Benítez, com dois gols. A lateral Fe Palermo também balançou as redes. Do lado rubro-negro, a meia Mariana descontou, de pênalti.

O Palmeiras é o primeiro bicampeão da Ladies Cup. Em 2025, quando o torneio foi sediado no Canindé, em São Paulo, o Verdão levantou o troféu ao superar o Grêmio por 4 a 2 na final. O Flamengo venceu a segunda edição da competição amistosa, em 2022.

As duas equipes ainda têm compromissos por outros torneios antes de voltarem as atenções para o Brasileirão Feminino. Neste sábado (18), às 10h30 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o São Paulo, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na próxima segunda-feira (20), às 19h, o Flamengo encara o 3B da Amazônia no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Três dias depois, em 24 de julho, uma sexta-feira, as Meninas da Gávea voltam a campo pelo Brasileirão, outra vez no Luso-Brasileiro, para medir forças com o Grêmio, às 18h. No dia 25, um sábado, as Palestrinas duelam com o Mixto no Dutrinha, em Cuiabá, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Os jogos valem pela 13ª rodada da competição. O torneio foi interrompido devido à Copa do Mundo masculina, em Estados Unidos, México e Canadá.

Alviverdes e rubro-negras estão separadas por cinco pontos. O Palmeiras é o vice-líder, com 27 pontos, enquanto o Flamengo está em quinto, com 22. Os dois estão na zona de classificação às quartas de final, que reúne os oito times mais bem colocados.

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