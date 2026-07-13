Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Operação em Costa Barros, no RJ, tem ônibus feitos de barricada

Dezenove escolas da Zona Norte foram afetadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/07/2026 às 15h42

A Polícia Militar, por meio do 41º BPM (Irajá), fez operação na manhã desta segunda-feira (13), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, para reprimir os roubos de cargas e de veículos registrados na região, além de promover a retirada de barricadas. Três ônibus foram usados como barricadas.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, 19 unidades escolares foram impactadas.

“Durante o ingresso das equipes na comunidade, criminosos utilizaram ônibus para bloquear vias de acesso e atearam fogo em objetos usados como barricadas. De imediato, equipes policiais foram deslocadas para os locais com o objetivo de desobstruir as vias e restabelecer a circulação de veículos na região”, disse a Polícia Militar.


Os policiais também atuaram na busca por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 horas

Rio Grande do Sul: chuvas deixam 720 desabrigados em Eldorado do Sul

Previsão é de temporais e frio a partir do dia 16 de julho

 (Foto: Agência Brasil)
Mega Sena Há 10 horas

Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

Próximo concurso será na terça-feira (14)

 (Foto: Reprodução / Fábio Marangon / Rádio Cruz Alta)
Artefato Explosivo Há 11 horas

Projétil de artilharia é encontrado em propriedade rural e detonado com segurança em Cruz Alta

Artefato permaneceu cerca de 50 anos no local e mobilizou forças de segurança para operação controlada realizada em área militar.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 13 horas

RS terá virada no tempo e calor de até 30°C ainda nesta semana

Massa de ar polar derruba as temperaturas no início da semana, mas aquecimento deve ganhar força a partir de quinta-feira, com calor incomum para julho

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 1 dia

Mega-Sena acumula para R$ 25 milhões; confira números sorteados

Próximo concurso será na terça-feira (14)

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 25 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias