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Projétil de artilharia é encontrado em propriedade rural e detonado com segurança em Cruz Alta

Artefato permaneceu cerca de 50 anos no local e mobilizou forças de segurança para operação controlada realizada em área militar.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / Paulinho Barcelos - Jornalismo Rádio Cruz Alta
13/07/2026 às 09h45 Atualizada em 13/07/2026 às 09h50
Projétil de artilharia é encontrado em propriedade rural e detonado com segurança em Cruz Alta
(Foto: Reprodução / Fábio Marangon / Rádio Cruz Alta)

Um projétil de artilharia de uso exclusivo das Forças Armadas foi recolhido e destruído de forma controlada na tarde de sábado (11), após ser localizado em uma propriedade rural na Estrada do Lageado da Cruz, a aproximadamente dois quilômetros do perímetro urbano de Cruz Alta.

Segundo as informações apuradas, a proprietária do imóvel decidiu acionar as autoridades ao perceber que o artefato permanecia na propriedade havia cerca de 50 anos. Ela também informou que, há aproximadamente três anos, o objeto chegou a ser retirado do local onde estava e guardado em um galpão, sem que houvesse conhecimento sobre sua origem ou dos riscos que representava.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Exército Brasileiro, que seguiram todos os protocolos de segurança para a retirada do explosivo.

Após a remoção, o projétil foi encaminhado ao campo do 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (29º GAC AP), onde passou por uma detonação controlada. O impacto da explosão foi ouvido por moradores das proximidades, mas a operação transcorreu de forma segura, sem registro de feridos ou outros incidentes.

A propriedade onde o artefato foi encontrado está localizada ao lado do Campo de Instrução de Cruz Alta (CICA). Conforme relato da proprietária, não há informações sobre como o projétil chegou ao terreno, e a origem do material continua sendo investigada.

Este foi o quarto artefato explosivo localizado em Cruz Alta desde o início de 2026 e o terceiro registrado nas últimas semanas. Diante da sequência de ocorrências, as autoridades reforçam o alerta para que a população não manuseie objetos suspeitos com características semelhantes.

A recomendação é que, ao encontrar qualquer artefato que possa representar risco, o local seja imediatamente isolado e os órgãos de segurança sejam acionados, permitindo que a remoção seja realizada por equipes especializadas, reduzindo o risco de acidentes.

 

 

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