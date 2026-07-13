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Lab Novas Histórias abre inscrições para edição de 30 anos

Inscrições com foco em narrativas sobre infância e adolescência estão abertas até 7 de agosto; laboratório de roteiros, fundado pelo Sundance Insti...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 20h56
Lab Novas Histórias abre inscrições para edição de 30 anos
Divulgação | Lab Novas Histórias

O Lab Novas Histórias, reconhecido como o laboratório de roteiros mais tradicional do país, acaba de abrir inscrições para edição comemorativa aos seus 30 anos. Até 7 de agosto, os interessados podem se inscrever pelo site do projeto.

Esta edição marca a virada do Lab para um novo recorte — a iniciativa passa a ser dedicada a histórias sobre ou para crianças e adolescentes, recebendo tanto obras infantis e infantojuvenis quanto produções de qualquer gênero que tenham a infância e a adolescência como temática central. Além disso, o programa ganha alcance internacional com o propósito de receber roteiristas de todo o mundo, ampliando um histórico que já reúne cerca de 280 projetos e 420 roteiristas e consultores nacionais e internacionais ao longo de três décadas — entre eles nomes como Alexander Payne, Curtis Hanson e Anna Muylaert.

Serão selecionados dez roteiros de longa-metragem de ficção para participar de uma imersão intensiva de desenvolvimento, entre os dias 15 e 18 de dezembro, no Grande Hotel Campos do Jordão, Hotel-escola Senac. Ao longo do laboratório, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus projetos em diálogo com consultores e profissionais de reconhecida trajetória no mercado audiovisual — cinco brasileiros e cinco estrangeiros, reflexo do novo alcance internacional do programa.

A escolha do tema acompanha a entrada do Alana como parceiro e correalizador do laboratório, ao lado do Sundance Institute — criador da iniciativa em parceria com a produtora Carla Esmeralda —, com parceria educacional do Senac São Paulo há mais de 15 anos e do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich.

O Lab Novas Histórias já revelou roteiros de filmes premiados internacionalmente, como Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton e vencedor do Urso de Cristal no Festival de Berlim, desenvolvido na edição de 2020. Também passaram pelo programa roteiros de Cidade de Deus, Que Horas Ela Volta?, As Boas Maneiras, Levante, As Duas Irenes e A Felicidade das Coisas, entre outros títulos de destaque do cinema nacional.

Serviço:

Inscrições: de 10 de julho a 7 de agosto pelo site Divulgação dos roteiros selecionados: 2 de outubro Abertura em São Paulo: Fórum sobre Infâncias e Adolescências no dia 14 de dezembro Imersão Campos do Jordão: Grande Hotel Campos do Jordão, de 15 a 18 de dezembro

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