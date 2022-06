Sicredi chega à marca de 6 milhões de associados

O Sicredi ultrapassou, em junho, a marca de 6 milhões de associados. A instituição cresceu 13% nos últimos 12 meses em número de associados, o que representou uma marca de mais de 750 mil novos entrantes. O crescimento da rede de atendimento físico do Sicredi está alinhado ao objetivo de estar próximo para atender as necessidades das pessoas. Desde abril, a instituição está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Atualmente, são mais de 2,2 mil agências, em mais de 1,6 mil municípios, sendo em mais de 200 destes a única instituição financeira presente fisicamente, o que reforça a importância do cooperativismo na bancarização e no acesso ao crédito para as pessoas. Aliado a isso, o Sicredi investe continuamente na ampliação de suas ferramentas e meios digitais que se somam para manter a proximidade com seus associados e comunidades em que está inserida.

“O novo marco em número de associados reforça o ciclo virtuoso do cooperativismo, que leva serviços financeiros e crédito para todas as regiões do país, apoiando o desenvolvimento local sem fronteiras. Como fazemos há 120 anos, nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera e quanto mais gente caminhando conosco nessa mesma direção, melhor”, diz Fernando Dall ‘Agnese, presidente do Conselho de Administração da SicrediPar.

Alicerces da expansão

O crescimento do Sicredi ao longo da sua trajetória se deve principalmente à atuação das cooperativas, que expandiram a presença para diversos estados nos últimos cinco anos, especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Além disso, há constantes investimentos em melhorias organizacionais e na implementação de estratégias inovadoras para aperfeiçoar os canais de atendimento e o olhar atento sobre governança. A instituição apresentou um total de mais de R$ 136 bilhões em depósitos no final do primeiro trimestre deste ano, recursos que permanecem nas regiões onde são captados, fortalecendo a economia local.

O histórico de confiança dos associados se reflete também nos números relacionados ao crédito, no primeiro trimestre de 2022, o Sicredi alcançou R$ 138 bilhões na carteira de crédito, atendendo pessoas físicas, jurídicas e associados ligados ao agronegócio, com apoio principalmente a pequenos e médios empreendedores e agricultores. O atendimento também envolve projetos e iniciativas sustentáveis, empreendedorismo feminino, capacitação profissional e geração de energia limpa, o que diversifica a participação da instituição e garante opções variadas de financiamento a cada necessidade.

