Sicoob Creditapiranga promove campanha de arrecadação de alimentos

O Sicoob Creditapiranga, promove de 06 de junho a 08 de julho a campanha Abraça Sicoob, para arrecadar alimentos para instituições e para famílias em vulnerabilidade social. A atividade integra as ações do Dia de Cooperar – Dia C, que tradicionalmente é realizado no Dia Internacional do Cooperativismo, neste ano, comemorado no dia 02 de julho.

A campanha acontece em todas as agências do Sicoob Creditapiranga em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São aceitos alimentos não perecíveis. Isto é, os que podem ser guardados por períodos longos e em diversas condições de armazenamento como, por exemplo, arroz, feijão, café, açúcar, macarrão, entre outros.

De acordo com Taila Pollyana Müller, analista de Comunicação e Marketing do Sicoob Creditapiranga, "O dia C tem grande significado para a nossa cooperativa, por isso, buscamos por meio de ações como o Abraça Sicoob, auxiliar as pessoas, colocando em prática o nosso 7° princípio, o interesse pela comunidade."

"Convidamos você a abraçar essa causa com a gente e trazer alimentos para uma de nossas agências. Pois, a Cooperação é protagonista na evolução das pessoas, ela demonstra que, se juntarmos nossas forças e ideias, conseguiremos superar os obstáculos e transformá-los em novas conquistas e resultados perenes." finaliza Taila.

