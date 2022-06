Moto clube arrecada recursos e ração para auxiliar tutores de cães em Coronel Bicaco

‘Os Insanos’ – maior moto clube da América Latina – promoveu uma ação social durante o sábado (25/6) em Coronel Bicaco. Em formato de pedágio na Avenida Presidente Vargas, os integrantes do grupo arrecadaram mais de R$ 2,6 mil em dinheiro e cerca de 200 quilos de ração.

De acordo com o vereador Luiz Flávio Rangel, os pacotes de ração serão repassados aos tutores de grandes quantidades de cães no município conforme a necessidade. Já o recurso financeiro bancará a aquisição de vermífugos e vacinas.

O diretor da Divisão de Tenente Portela do moto clube, Antônio Ganacini, afirmou que todos os meses ‘Os Insanos’ organizam ações sociais. Entre as iniciativas mais recentes, ele destacou a campanha para doação de sangue e o auxílio com cestas básicas e móveis para um idoso de Tenente Portela que se encontrava em situação de vulnerabilidade. No Brasil, ‘Os Insanos’ têm grupos constituídos em aproximadamente 400 municípios.

A arrecadação de valores e ração também teve a participação de voluntários do grupo ‘Protetores de Animais de Coronel Bicaco’.

