Tenente Portela: 98,42% dos moradores que contraíram a Covid-19 estão curados

A mais recente atualização mostra que Tenente Portela acumula 3.299 casos confirmados do novo coronavírus desde março de 2020. Do total de infectados, 3.247 se recuperaram, o que representa 98,42%.

Até a quinta-feira (23/6), o município possuía 14 casos ativos e três pessoas esperavam o resultado de exames laboratoriais. Ainda são contabilizadas 38 mortes em decorrência do vírus.

Entre os dias 16 e 23 deste mês, 22 novas contaminações foram diagnosticadas em Tenente Portela. No mesmo período, 59 pacientes passaram para a condição de curados.

O número de procedimentos para verificação da Covid-19 está em 12.840, sendo que, 9.541 resultados deram negativo. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

