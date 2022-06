Rádio Província presta homenagem ao Drº João Alberto Pretto

O programa Tribuna Popular deste sábado, 25 de junho, apresentado pelo jornalista Jalmo Fornari, foi repleto de emoção, música e história. A Rádio Província prestou uma homenagem ao médico e compositor da música regionalista gaúcha João Alberto Pretto. O programa contou com a participação de diversos artistas do estado que já gravaram letras do Doutor Pretto, como ele é gentilmente conhecido pela comunidade portelense.

Nesta semana João Alberto Pretto completou 70 anos de vida e neste ano de 2022 vai completar 42 anos de residencia no município de Tenente Portela. Daqui suas músicas ganharam o estado com um sucesso assombroso de quem tem mais de 300 músicas gravadas e registradas pelo ECAD, sem contar outras tantas que estão perdidas pelos discos que não tiveram o devido registro.

Pretto fez também grande sucesso com suas canções sendo interpretadas em inúmeros festivais do Rio Grande do Sul, mas ganhou grande notabilidade com as composições fandangueiras, que embalaram bailes nos quatro cantos do Rio Grande e do Brasil e tornaram o poeta marca registrada em discos de artistas como Monarcas e Serranos.



Um dos maiores sucessos dos Serranos, "De Chão Batido", é letra do doutor Pretto em parceria com Martin Agnoletto. Também um dos maiores sucessos dos monarcas "Tirando meu chapéu para Deus", também tem letra dos dois. Os Monarcas inclusive são os maiores parceiros musicais de Pretto, tendo gravado mais de 60 letras do médico de Tenente Portela.

