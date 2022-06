Vereador propõe inserção de conteúdos da cultura tradicionalista nas escolas de Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou, através de proposição, a inclusão de conteúdos sobre a cultura tradicionalista nas escolas da rede municipal de ensino de Coronel Bicaco.

Ao se manifestar na sessão ordinária da segunda-feira (20/6), o progressista afirmou que o pedido será transformado em anteprojeto para ser encaminhado ao Poder Executivo.

— Espero que este anteprojeto se torne lei municipal. É uma forma de resgatar valores que em muitas oportunidades são esquecidos. Devemos lembrar dos nossos antepassados que derramaram sangue para fixar nossas fronteiras. Estamos esquecendo o quanto a cultura do Rio Grande do Sul é relevante para todos, inclusive outros estados e países, pois existem CTGs fora do Brasil — reiterou Luiz Flávio Rangel.

Colocada em votação, a proposição nº 021/2022 foi aprovada de maneira unânime.

